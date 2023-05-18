حافظ إبراهيم يثير حراكاً في البرلمان المصري

المصدر: البيان

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أثارت قضية متعلِّقة بالشاعر المصري الراحل حافظ إبراهيم حراكاً بمجلس النواب في مصر.

وتقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس، بطلب إحاطة موجَّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، ووزير النقل والمواصلات، ووزير التنمية المحلية، بشأن إقدام محافظة القاهرة على هدم وإزالة مقبرة شاعر النيل.

وقالت، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم»: «تابعنا على مدار الساعات القليلة الماضية بكل أسف الاستغاثات العاجلة التي أطلقتها عائلة شاعر النيل حافظ إبراهيم، وذلك فيما يتعلق بإقدام محافظة القاهرة على إزالة المقبرة الخاصة به والكائنة بجبانات منطقة السيدة نفيسة بمحافظة القاهرة من أجل تطوير بعض خطوط وطرق القاهرة وإعادة استخدام تلك الأراضي بعد الإزالة ضمن خطة تطوير القاهرة وفق ما هو مُعلن».

وأوضحت أن «تلك المقبرة يعود تاريخ بنائها إلى عام 1932، إذ أمر الملك فؤاد ببنائها فور وفاته تكريماً وتخليداً للخدمات الوطنية الجليلة التي قدمها شاعر النيل لمصر سواء على الصعيد الأدبي والثقافي، أو على صعيد دعم مقاومة الاحتلال الإنجليزي وقتما كان ضابطاً بالجيش المصري، إلا أننا نجد أن كل تلك الاعتبارات الأدبية والثقافية والتراثية لم تجد لخاطر الجهات التنفيذية سبيلاً».

وأكدت تفهُّم أي إجراء يخص المصلحة والمنفعة العامة، لكنها رأت «أن الحفاظ على التراث والهوية الثقافية وتخليد وتعظيم الإرث الأدبي لرموز مصر هو من الأركان الأصيلة للمنفعة والمصلحة العامة».

وطالبت الحكومة المصرية بالوقف الفوري لأي قرار يخص هدم مقبرة حافظ إبراهيم أو أي مقبرة تمثل قيمة تراثية أو حضارية أو ثقافية لأي سبب كان، داعيةً إلى إعادة دراسة تلك القرارات قبل تنفيذ أي إجراء على أرض الواقع.