نجوم ومشاهير في البرلمان التركي

المصدر: وكالات

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شهدت الانتخابات النيابية التركية التي جرت لاختيار أعضاء البرلمان في دورته الـ 28 دخول 335 نائباً من أصل 600 للمرة الأولى، وشهدت دخول عدد من المشاهير في الفن والرياضة والجمال منهم:

ألباي أوزالان

تمكن لاعب كرة القدم التركي السابق ألباي أوزالان من الفوز مجددا في الانتخابات، ليكون نائبا عن حزب العدالة والتنمية عن ولاية إزمير للمرة الثانية، حيث أنه سبق لأوزلان أن مثل الحزب في البرلمان التركي خلال دورته الـ27.

وفهمي ألباي أوزالان من مواليد 29 مايو 1973 في إزمير، وهو لاعب كرة قدم ومدرب تركي سابق.

لعب خلال مسيرته الرياضية مع كبرى الفرق التركية مثل بشيكتاش وفيناربخشة، ولعب مع فريق أستون فيلا على الصعيد الأوروبي، كما لعب بعد ذلك مع كبرى الفرق في كوريا الجنوبية واليابان.

صافيت سنجاكلي

استطاع لاعب كرة القدم السابق صافيت سنجاكلي دخول البرلمان التركي عن حزب الحركة القومية، حليف أردوغان الرئيسي في تحالف الشعب (الجمهور)، وفقا للنتائج الأولية.

وتمكن سنجاكلي من الفوز مجددا بالسباق في مسقط رأسه وخرج من صناديق الاقتراع بعد أن كان النائب الأول لحزب الحركة القومية عن ولاية كوجالي.

سيدا ساريباش

تُعد ملكة الجمال السابقة سيدا ساريباش من الأسماء الأكثر لفتا للانتباه في قائمة حزب العدالة والتنمية لعام 2023، حيث أصبحت عارضة الأزياء وملكة الجمال السابقة نائبة عن حزب العدالة والتنمية لتمثيل ولاية أيدن، وفق النتائج الأولية.

تبلغ سيدا ساريباش من العمر 40 عاما، أكملت تعليمها الجامعي في جامعة غازي، قسم إدارة الأعمال، حصلت على شهادة أخرى من جامعة الأناضول، قسم اقتصاديات العمل، كما درست العدل في كلية التربية المفتوحة بجامعة الأناضول.

تلقت تدريبا في الإدارة البشرية في جامعة بوغازيتشي، وأكملت درجة الماجستير في علم الاجتماع من جامعة أيدن عدنان مندريس، وحصلت على لقب “ملكة جمال فيت تركيا” في مسابقة ملكة جمال تركيا عام 2006.

بهادير ينيشهيرلي أوغلو

الفنان الشهير بهادير ينيشهيرلي أوغلو الشهير بالوسط العربي بـ"تحسين باشا" الذي شارك في مسلسل السلطان عبد الحميد الثاني، تمكن من دخول البرلمان عن حزب العدالة والتنمية في ولاية مانيسا، ونال انتخاب بهادير استحسانا كبيراً بالنظر إلى هويته الفنية والثقافية وآرائه السياسية.

يوجيل أرزن

نجح الموسيقار المشهور يوجيل أرزن بالحصول على مقعد في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية عن دائرة إسطنبول الثالثة، إذ كان المرشح الرابع عشر في ترتيب قائمة حزب العدالة والتنمية.

وُلد يوجيل أرزن في أضنة عام 1970، وهو موسيقي وعازف بيانو عمل مع عديد من الأسماء الشهيرة، وساهم في تلحين وعزف نحو 150 أغنية بين التراثية الشعبية والتاريخية والحديثة، وكذلك الأغاني الخاصة بالأطفال ومسرحياتهم.