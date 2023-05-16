كريم عبدالعزيز بين «بيت الروبي» و«الحشاشين»

المصدر: القاهرة – جنا حماد

ت + ت - الحجم الطبيعي

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان كريم عبدالعزيز، حيث ينتظر عرض فيلمه الجديد «بيت الروبي»، الذي يشارك به في موسم عيد الأضحى المقبل.

قصة فيلم «بيت الروبي» تدور في إطار كوميدي تشويقي، ويشارك كريم عبدالعزيز في بطولته كل من نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج بيتر ميمي.

وتعتمد قصة فيلم «بيت الروبي» على أحداث كوميدية حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، وزوج نور اللبنانية، ويعانون من مشكلة بسبب الإنجاب، وتحدث العديد من المفارقات بسبب ذلك الأمر.

وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم عبدالعزيز لاستكمال تصوير مسلسل «الحشاشين»، الذي كان المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي قبل أن يتم تأجيله لعدة أسباب، ليعود في أغسطس المقبل مرة أخرى لتصوير باقي المشاهد، استعداداً لعرضه في موسم رمضان 2024.

ومسلسل «الحشاشين» يُعد أحد أهم الأعمال الدرامية الضخمة، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، شريف سلامة.

ويجسد «كريم» خلال أحداث المسلسل دور «حسن ابن الصباح»، وهو قائد وزعيم الفرقة التي أرعبت العالم خاصة الأوروبيين خلال القرن الحادي عشر، واشتهرت بالاغتيالات، ويعد اسم حسن الصباح، والملقب بـ «شيخ الجبل» واحداً من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي.