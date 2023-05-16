وفاة المخرج السوري الكبير هشام شربتجي عن عمر ناهز 75 عاماً

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي المخرج السوري هشام شربتجي في دمشق الثلاثاء عن 75 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة أسس فيها مدرسة بارزة في فن الكوميديا وتعاون خلالها مع بعض من أبرز الكوميديين السوريين.

وكتب ابنه يزن على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "شكراً على كلّ شيء، الرحمة لروحك"، فيما نعته أيضاً نقابة الفنانين السوريين واصفة إياه بـ"المخرج القدير".

ودرس شربتجي في المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر، ثم سافر إلى ألمانيا وتابع دراسته الفنية هناك، قبل أن يعود إلى سوريا ويتابع ما أسسه الجيل الأول من المخرجين السوريين الأوائل، ويتعاون مع فنانين كوميديين بارزين مثل دريد لحام وياسر العظمة وأيمن زيدان.

وسارع المئات من أصدقائه ومحبيه لنعيه على صفحات التواصل الاجتماعي، مستذكرين مقاطع من مسلسلاته ومشاهد من أعماله.

وكتب الممثل السوري بسام كوسا "الرحمة لروح شيخ الكار والمخرج الكبير".

كما نعاه الممثل السوري باسم ياخور في منشور عبر صفحته على فيسبوك، وصفه فيه بأنه "صانع الضحكة" و"معلم المهنة".

ويُطلق الفنانون والممثلون على شربتجي لقلب "شيخ الكار"، أو "شيخ كار الكوميديا السورية"، لما له من علامات فارقة عبر مسلسلات كوميدية حفرت في الذاكرة السورية ولاقت رواجاً عربياً، أبرزها مسلسل مرايا الذي أطلقه مع الممثل ياسر العظمة عام 1984، ومسلسلات شهيرة أخرى بينها "عيلة خمس نجوم" و"يوميات مدير عام" و"بقعة ضوء".

وتزوّج شربتجي من سيدة مصرية، وله ثلاثة أبناء، بينهم المخرجة رشا شربتجي التي ورثت المهنة عن أبيها وبرزت في مجال الدراما.

وفارق شربتجي الحياة في أحد مستشفيات دمشق بعد تراجع حالته الصحية في الفترة الأخيرة، إثر تعرضه لجلطة دماغية قبل حوالى عامين.

ولم تحدد بعد تفاصيل الدفن والجنازة.

