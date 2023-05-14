دبي تجمع مشاهير الكوميديا ونجوم أغاني بوليوود

المصدر: دبي - البيان

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تزخر أجندة دبي لشهر مايو الجاري بالعديد من الفعاليات والأنشطة، التي يترقبها محبو الفنون وألوان الإبداع المختلفة، لا سيما محبي الكوميديا وأغاني بوليوود الشهيرة، التي لطالما ألهبت حماس جمهور السينما والموسيقى على حد سواء.

مهرجان الكوميديا

في هذا السياق، انطلق أول من أمس «مهرجان دبي للكوميديا» بنسخةٍ جديدة ستنشر الفرح في قلوب الجميع، مع 10 أيام حافلة بالعروض المباشرة تستمر حتى 21 مايو، وتقدم فرصة مثالية للسهر والضحك في وجهاتٍ مميّزة مثل «دبي أوبرا» و«ذا ثياتر» في «مول الإمارات».

وستتاح لمحبّي الضحك فرصة الاختيار بين العديد من أشهر العروض، من «ستاند أب كوميدي» إلى العروض المشتركة وغيرها من المحطات التي يشارك فيها كوميديون عالميون ناشئون ومخضرمون.

وكانت النسخات السابقة من «مهرجان دبي للكوميديا» قد شهدت مشاركة عددٍ كبير من النجوم المحليين والعالميين، وتستقبل نسخة هذا العام منه مشاهير في عالم الكوميديا، مثل «جيمي كار» المقيم في المملكة المتحدة، و«دارا أوبرايان» من إيرلندا، و«ذاكر خان» من الهند، ونجم الكوميديا البرازيلية «رافي باستوس»، والثنائي «جوان ماكنالي» و«فوغ ويليامز».

عواطف رقمية

ويتواصل الضحك في منتصف الأسبوع، مع العرض الكوميدي المباشر الذي يجمع «جوان ماكنالي» و«فوغ ويليامز» على خشبة مسرح «دبي أوبرا» في 17 مايو، حيث تقوم هاتان النجمتان بتقديم البودكاست الناجح الخاص بهما My Therapist Ghosted Me، ضمن نسخة العام 2023 من «مهرجان دبي للكوميديا».

في العرض، ستروي «ماكنالي» و«ويليامز» قصصاً طريفة تتمحور حول العلاقات العاطفية في العصر الرقمي، والضغوط التي تسببها مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق الكثير من المواقف المضحكة والانتقادات الساخرة والذكية.

عالم المحتوى

وتتواصل أجندة دبي خلال شهر مايو مع المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية «كابسات»، الحدث الأضخم في المنطقة في مجال البث الرقمي والبرامج والأقمار الاصطناعية، ويشارك فيه سنوياً أكثر من 13000 خبير متمرّس، وتقام نسخة العام 2023 منه في «مركز دبي التجاري العالمي» من 16 إلى 18 مايو.

وفي ظلّ التنافس الكبير في عالم الإعلام والبث على استقطاب المشاهدين ومنشئي المحتوى، يتناول هذا المعرض أهم القضايا التي تواجه هذا المجال اليوم، ويمنح الحضور ثقافة أوسع في المجالات التقنية المرتبطة بها من خلال شروحات متحدثين متمرسين، كما يطلعهم على تجارب الشركات الناشئة التي تستعد لتشكيل مستقبل هذا القطاع.

موسيقى «بوليوود»

وفي موعد لا يفوّت، يلتقي عشاق موسيقى «بوليوود» في دبي للاستمتاع بأغنيات أحد أبرز الفنانين الهنود، المغني والملحن «ميثون»، الذي يحيي حفلاً مباشراً في 11 يونيو على مسرح «كوكا كولا أرينا»، ضمن النسخة الافتتاحية من بطولة «دروي البادل تنس العالمي».

أجمل أغنيات هذا النجم، ستتردد في أمسية لا تنسى، يشارك فيها فنانون مشهورون، مثل «جافيد علي» و«أبهيشيك نايلوال» و«أسيس كور» و«فيشال ميشرا» و«محمد عرفان»، الذين سيؤدّون أجمل أغنياتهم.