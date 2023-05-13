الوسط الفني ينعى «الصوت الجريح»

المصدر: دبي ــ البيان

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نبأ وفاة الصوت الجريح والمطرب الكبير عبدالكريم عبدالقادر شكّل حالة حزن وأسى عميقين في نفوس محبي الفن الأصيل، حيث جسّدت مسيرة الراحل الفنية الطربية جزءاً مهماً من الإرث الفني الثقافي الخليجي والعربي، وحالةً وجدانية فنية أكدت نفسها على امتداد عقود.

لتفقد دولة الكويت مدرسة للفن، وصوتاً من أصوات الزمن الجميل الذي يصعب تكراره، وهو ما تداوله عدد من الفنانين في نعيهم للراحل على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين أبرز أغانيه: مشتريه بماي عيني، للصبر آخر، رد الزيارة، قول خل تطير الدنيا فيني، أنا أحبك، تأخرتي يا عمري الذي أقبل، وغيرها الكثير الكثير.

ونعى الفنان الكويتي عبدالله رويشد الصوت الجريح عبر حسابه في تويتر، مغرداً: "رحمك الله يا أخي الكبير رحمك الله يا غالي على قلوبنا يا صوتنا يا معلمنا وعلم من أعلام بلادنا عبدالكريم عبدالقادر.. خالص التعازي وصادق المواساة لأسرتك ومحبيك ولنا وللكويت جميعا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أما الفنانة نوال الكويتية، فقد أرسلت عبارات الحزن والمواساة عبر "تويتر"، قائلة: "رحم الله صوت وطن النهار وصوت قلوبنا ‫عبدالكريم عبدالقادر‬، فقدت الكويت شخصاً كبيراً اليوم ومعلماً من معالمها، خالص التّعازي لأسرته الكريمة ولنا جميعاً… عمرنا ما راح ننسى هالصوت اللي ملك قلوبنا وكبرنا عليه".

بدورها، قدمت الفنانة الإماراتية أحلام، خالص المواساة للكويت وأسرة الفقيد، لافتةً لرحيل صوت من أصوات الزمن الجميل: "رحم الله الأستاذ الكبير الفنان القدير

عبد الكريم عبد القادر وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وأبنائه وذويه الصبر والسلوان… خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة وللكويت إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحل صوت الزمن الجميل الذي نحبه.. رحمك الله يا بوخالد".

وبدوره، غرّد الفنان عبدالمجيد عبدالله معرباً عن خالص تعازيه للفنان الذي وصفه بأنه: "زرع فينا الحب والجمال وأثّر في أحاسيسنا"، مرسلاً عزاءه لعائلته الكريمة.

وفي توالي التعازي للكويت الشقيقة برحيل قامة فنية عريقة، أفاد الفنان الدكتور حبيب غلوم عبر حسابه الشخصي بتويتر: "نعزي أنفسنا بوفاة الفنان الكبير والصوت الشجي ‫عبدالكريم عبدالقادر‬، ونسأل المولى القدير أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى ويصبر أهله وذويه ومحبيه إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جهتها، عبّرت الفنانة أصالة في تغريدة عن ألمها لرحيل من وصفته بصاحب القلب الكبير، مضيفةً أن الراحل "أستاذنا وحبيبنا وصانع ذكرياتنا الطيبة .. الله يرحمك ويغفر لك عدد ما أسعدت.. ويصبر أهلك وأحبابك على الغياب ومواساتنا للكويت وأهلها بفقدك يا كبير الفنّ والأخلاق".

ونعى الفنان طيف واسع من الفنانين فقيد الفن الراحل عبدالكريم عبدالقادر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم حسين الجسمي، والفنانة وعد، والفنانة بلقيس، وغيرهم الكثير.