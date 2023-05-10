وفاة الصحفي المصري محمود بكري بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان

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توفي اليوم الأربعاء الكاتب الصحفي المصري محمود بكري بعد صراع مع المرض.

وأعلن الكاتب الصحفي والنائب البرلماني المصري مصطفى بكرى،وفاة شقيقه الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكري.

وقال مصطفى بكري في تغريدة نشرها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ. الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما وسيشيع الجثمان ببلدته الحبيبة ( المعنا - بندر قنا ) عصر اليوم بناء على وصيته".

وأضاف بكري أن العزاء سيقام لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.