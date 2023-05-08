نجوى كرم في قصر الإمارات «تريند» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تألقت «شمس الأغنية اللبنانية والعربية» نجوى كرم في حفل مكتمل العدد نفدت تذاكره بالكامل، وذلك في أبوظبي، وعلى مسرح «قصر الإمارات».

وتزامن الحفل مع إطلاق أول أغاني ألبوم الفنانة الجديد والفيديو الخاص بها وعنوانها «شغل موسيقى»، التي ينتظر أن تدخل برنامج حفلاتها مع صدور بقية أغاني الألبوم.

وقدّمت نجوى كرم في الحفل مجموعة من أشهر أغانيها، بدأتها بأغنية «يخليلي قلبك» وألحقتها بـ «خليني شوفك بالليل»، «ما في نوم»، «ملعون أبو العشق»، «مغرومة»، «لو حبيتك».. وغيرها الكثير؛ كما لم تغب المواويل من جدول الحفل الذي ختمته بأغنيتها «زايد مجدها» التي تحمل رسالة محبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالتوازي مع التفاعل الجماهيري الكبير مع أغانيها، حصدت إطلالة نجوى كرم إعجاب الجمهور، وأهل الإعلام والسوشيال ميديا الذين التقوها بعد الحفل.

وكشفت نجوى للإعلاميين، رداً على أسئلتهم، إن تعلق الجيل الجديد بها هو ما يحفزها على إنجاز «البومات جديدة.. والتفكير والتخطيط لبكرا». كما تحدثت عن ألبومها الجديد، وأعلنت أن لديها حفلات قادمة في مصر وسوريا والسعودية ولبنان والمغرب، وتوجهت بالشكر إلى شركة «مومنتس ايفنتس» على روعة تنظيم الحفل.

تجدر الإشارة أن هاشتاغ «نجوى كرم في قصر الإمارات» تصدر التريند وكان الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع تداول مقاطع الفيديو التي ظهر فيها الجمهور يردّد أغنياتها.