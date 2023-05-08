في ذكرى وفاته.. قرار بإزالة ضريح القارئ المصري محمد رفعت

المصدر: البيان

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كشفت حفيدة القارئ المصري الراحل محمد رفعت عن صدور قرار بإزالة ضريح جدها.

وأوضحت هناء، اليوم، أن أسرتها تلقَّت خطاباً من محافظة القاهرة بشأن الإزالة، وذلك حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري.

وقالت إن المقبرة تقع في مقابر السيدة نفيسة بالقاهرة ضمن المقابر التي تتم إزالتها لإنشاء محور صلاح سالم.

وأضافت أن ثمة مقابر تمت إزالتها من قبل حول مقبرة جدها، مشيرةً إلى أنها كانت تعتقد استثناء قبره من الإزالة.

ووصفت القارئ الراحل بأنه «تاريخ»، معربةً عن استيائها من القرار الذي رأت أنه لا يليق بمكانته.

الجدير بالذكر أن ذكرى وفاة القارئ المصري محمد رفعت تحلُّ غداً، إذ كان رحيله في 9 مايو سنة 1950م، بعد إصابته بورم في الحنجرة.