وفاة المغنية الأمريكية غرايس بامبري عن 86 عاماً

المصدر: أ ف ب

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توفيت في فيينا عن 86 عاماً المغنية الأمريكية غرايس بامبري، التي تُعدّ أول مغنية من ذوي البشرة السوداء تشارك في مهرجان بايرويت الألماني عام 1961، على ما أفاد نجلها اليوم.

وكانت بامبري تعرضت لسكتة دماغية في أكتوبر خلال سفرها إلى نيويورك لتلقّي مكافأة عن مجمل مسيرتها المهنية، ثم عادت نجمة الأوبرا بعد بضعة أسابيع إلى العاصمة النمساوية.

ونقلت وكالة «أبا» للأنباء عن نجلها بالتبني ديفيد لي بروير أنها توفيت في أحد مستشفيات فيينا.

ومن المقرر أن توارى بامبري في الثرى بمدينة سانت لويس في ولاية ميسوري حيث ولدت في الرابع من يناير 1937.

وكان الظهور الأول لمغنية الميزو-سوبرانو في أوبرا باريس عندما كانت تبلغ 23 سنة.

وبعدما استرعت انتباه ويلاند فاغنر، حفيد المؤلف الموسيقي ريتشارد فاغنر، اختارها للمشاركة في مهرجان بايرويت.

وأشاد مركز كينيدي، الذي كرّمها عام 2009، بـ«صوتها المميز ووجودها على المسرح»، وسهولة انتقال صوتها من الميتزو سوبرانو إلى السوبرانو.

ومن بين الألقاب والتكريمات الكثيرة التي نالتها تعيينها سفيرة فخرية لليونسكو، وحصولها في باريس على وسام الفنون والآداب الفرنسي.

ووصفتها وزيرة الدولة النمسوية للثقافة أندريا ماير، في بيان، بـ«أيقونة الأوبرا ورائدة أجيال من مغني الأوبرا».