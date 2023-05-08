وفاة ماجد الفلاسي مُؤدي صوت شخصية "أم سعيد" في مسلسل فريج

المصدر: البيان

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توفي الفنان الإماراتي الشاب ماجد الفلاسي، عن عمر يناهز 33 عاماً، والراحل هو مُؤدي صوت شخصية "أم سعيد" في المسلسل الكرنوتني الشهير "فريج".

ونعى نشطاء ومؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي الفنان الإماراتي الشاب، شاكرين له كل الأوقات السعيدة التي منحهم إياها، داعين الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يصبر أهله ومحبينه على فراقه.

والفنان الرحل من مواليد عام 1990، متزوج ولديه أبناء.

بدأ الفلاسي مشواره الفني في عام 2006، عندما شارك في تأدية صوت شخصية “أم سعيد” في مسلسل "فريج". وهو كوميديا اجتماعية تحكي قصص سكان حارة فريج في دبي، وتظهر جانباً من تراثهم وثقافتهم. وكان صوت ماجد يُضِفُّي لمسة من الحركة والحماس على شخصية "أم سعيد"، التي تُعَدُّ من أطرف شخصيات المسلسل.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.