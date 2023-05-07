جورج وسوف يطرب جمهور «دبي أوبرا»

المصدر: دبي - فادية هاني، تصوير: أحمد عبيد

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أحيا سلطان الطرب الفنان جورج وسوف، أولى حفلاته لهذا العام في دبي، أمس، في «دبي أوبرا»، وسط حضور كبير، قارب الألفي شخص.

وفي مستهل الحفل، قدم الإعلامي اللبناني نيشان، الفنان وسوف، واصفاً إياه بـ«سلطان البشر والحجر»، وقال : «كان الأول في الكثرة، ثم أصبح هو الكثرة والمجموعة والعصارة في كيان قل ما يجود به الزمن الفني أو أن يأتي بمثيل مشابه أو خلفاً له، فقط لأنه.. جورج وسوف».

وفي السياق، لفت نيشان إلى أن أحب الألقاب على قلب جورج وسوف، هو لقبه «أبو وديع»، طالباً من الجمهور التصفيق لروح الغائب «وديع»، ابن الفنان، الذي رحل منذ بضعة أشهر. وبدأ «أبو وديع» حفله بأغنية «سهرت الليل»، وسط تفاعل وترحيب وتصفيق كبير من الجمهور، الذي عبر عن اشتياقه لطلة «سلطان الطرب».

ومن جهته، اعتنى «أبو وديع»، في أولى حفلاته لهذا العام، التي يطوي من خلالها دفتر الأحزان، بإمتاع جمهوره بتشكيلة متنوعة من أعماله، توزعت ما بين قديم وجديد، في توليفة نظمها على خشبة المسرح، فأسعد الجمهور الذي لم يتوقف عن المطالبة بالمزيد.

تشكيلة

وطرز «أبو وديع» ليل جمهوره بنحو 20 أغنية شملت: «سهرت الليل»، «قضيت حياتي حزين»، «أيام الحب تجمعنا»، «ياللي تعبنا سنين في هواه»، «أروح لمين»، «يا بياعين الهوا»، «ما فيش حساب بين الأحباب»، «طبيب جراح»، «الهوى سلطان»، «استنى باليوم واليومين»، «قلبي عاشق»، «جرحونا برمش عنيهم»، «انت الحب الأعمى»، «دبحونا برمش عين»، «على قلبي الشوق»، «قدك المياس»، «حلف القمر يمين»، «لو نويت تنسى اللي فات»، «حبيت رمشها»، «خلي عندك خبر».

ولم يخفِ وسوف حزنه على فراق ابنه الراحل وديع، فأثناء غنائه «يا بياعين الهوى» التي يقول في كلماتها: «حبيبي زي القمر، علمني معنى السهر، ويا دوب في لمح البصر، صحى الهوى بيّا، وعندما وصل إلى جملة يا دوب بلمح البصر»، قال:«بلمح البصر راح، راح الغالي». وفي فاصل آخر بين الأغاني وبينما كان الجمهور ينادي: أبو وديع، قال:

«وديع راح وكسر لي ظهري». وكان الفنان آدم قد استهل حفل أمس مقدماً مجموعة من أغانيه بصوته الساحر، الذي لاقى صدى كبيراً وتشجيعاً من الجمهور، حيث قدم مجموعة من أغانيه منها: «حبي الك ما بينتهي»، «كيفك انت»، «في حدا بدنا ياه»، «ما بيخلص المشوار»، «على بالي»، «سنين وانت عني بعيدة»، «ويمر بي طيفها»، «خلص الدمع»، «خلصت الحكاية»، «حدا عارف عنها شي»، «هذا أنا» بالإضافة إلى أغنيتي:

«أكدب عليك» لوردة الجزائرية، و«الأسامي هيه هيه» للراحلة ذكرى. وبناء على طلب الجمهور أعاد غناء أغنية «ويمر بي طيفها»، التي تتحدث عن الشام وما مرت به من أوقات عصيبة. يذكر أن الحفل أقيم بتنظيم من شركة «مومنتس ايفنتس»، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات وقطاع التجزئة.