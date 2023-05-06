المصدر: أ ف ب

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أعلنت دار «غاليمار»، اليوم، وفاة الكاتب الفرنسي فيليب سوليرس عن 86 عاماً.

ووصفت «غاليمار»، ناشرة أعمال الكاتب الراحل، سوليرس بأنه كان من أبرز وجوه المشهد الأدبي الفرنسي لأكثر من نصف قرن، مشيرةً إلى أن في رصيده أكثر من 80 مؤلَّفاً، من بينها عدد من الروايات.

وتولَّى فيليب سوليرس (وكنيته الأساسية جوايو) المولود في 28 نوفمبر 1936 في تالانس جنوب غربي فرنسا لعائلة من الصناعيين، تأسيس وإدارة عدد من المجلات.

ونشر روايته الأولى بعنوان «وحدة غريبة» وهو في الثانية والعشرين. وبعد ثلاث سنوات، أي في عام 1961، حصلت روايته الثانية «المتنزه» على جائزة ميديسيس المرموقة.

وشارك سوليرس، عندما كان كاتباً شاباً واعداً، في تأسيس المجلة الأدبية «تِل كِل» في ربيع 1960.