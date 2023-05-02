أحمد فهيم: سعيد لنجاحي في «جعفر العمدة»

المصدر: القاهرة ـــ البيان

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عبر الفنان أحمد فهيم عن سعادته بردود الفعل حول شخصية «سيد العمدة» التي جسدها في مسلسل «جعفر العمدة».. معتبراً نجاح دوره في العمل بمثابة تعويض له على جهد كبير بذله خلال سنوات طويلة في مشواره الفني.

وحقق مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض رمضان الماضي من بطولة محمد رمضان وزينة وهالة صدقي ومي كساب ومنة فضالي، وإخراج محمد سامي، نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً.

ولم يتوقع فهيم ردود الفعل القوية حول الشخصية، سواء من الجمهور أو النقاد، حيث كان خائفاً من خروج الدور بصورة غير مقبولة نتيجة التحاقه بفريق عمل المسلسل قبل يومين فقط من انطلاق التصوير، كونه لم يكن المرشح الأول للدور، بل كانت المفاضلة بين الفنان «تامر عبدالمنعم وأحمد فتحي»، مؤكداً أن الأمر في النهاية كان تحدياً بالنسبة له.

وأشار فهيم إلى أن كل المشاهد التي قدمها في مسلسل «جعفر العمدة» كانت صعبة، وشخصية سيد نفسها صعبة، خصوصاً أنها تمتاز بـ «الطيبة» والرغبة في التمسك بالأحلام البسيطة الطبيعية وسط مجتمع مليء بالصراعات والشللية والخلافات.

وتطرق أحمد فهيم خلال مداخلة تلفزيونية إلى علاقته بخاله الفنان الراحل خالد صالح، موضحاً أنه تعلم التمثيل منه، ولا يزال يسير وفق النصائح التي أسداها له النجم الراحل خالد صالح حتى يومنا هذا.