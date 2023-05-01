وفاة الفنان مصطفى درويش إثر توقف مفاجئ للقلب

المصدر: البيان

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توفي، اليوم، الفنان المصري مصطفى درويش، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب.

وقال هاني درويش، شقيق الفنان، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش».

وأضاف: «تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد».

يُذكر أن مصطفى درويش بدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 في فيلم «كف القمر»، وشارك بعدها في أكثر من 30 عملاً فنياً، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور «فتحي» مدرب كمال الأجسام في مسلسل «بـ100 وش».