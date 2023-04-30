قريباً.. قصة حياة شيرين عبد الوهاب بفيلم سينمائي

المصدر: البيان

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كشفت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن إنتاج فيلم سينمائي يتناول قصة حياتها، مشيرةً إلى أنها اتفقت مع شبكة «نتفلكس» بهذا الشأن.

وأوضحت شيرين أنها ستشارك بالتمثيل في الفيلم الجديد، لافتةً إلى أن طفلة ستؤدي شخصيتها في مرحلة حياتها المبكرة.

وقالت، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» الإخباري: «عفويتي أوقعتني في كثير من الأزمات، لكن تحولت لـ(تريند) على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار لفترة طويلة».

وأضافت: «أحاول الآن استرداد حساباتي بالطرق الرسمية؛ لتكون وسيلتي لنقل أخباري الحقيقية لجمهوري في أنحاء الوطن العربي كافة».

وأعلنت النجمة المصرية عن استعدادها لإصدار ألبوم غنائي مميز من إنتاجها، بعد الانتهاء من بعض المشكلات الإدارية مع شركة الإنتاج السابقة.

وأكدت أنها الآن في أفضل حالاتها بعد تعافيها من الأزمة الصحية الأخيرة، منوهةً بأن حفلها في دبي أكبر دليل على عودتها لجمهورها بحيويتها المعهودة.