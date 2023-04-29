صدور رواية جديدة لماركيز في ذكرى وفاته العاشرة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دار النشر «راندوم هاوس» أنها ستطرح رواية غير منشورة للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز في الأسواق عام 2024 بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الروائي الكولومبي الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1982.

وأوضحت الدار، في بيان، أمس، أن الكتاب الجديد لمؤلف «مئة عام من العزلة» و«الحب في زمن الكوليرا»، سيكون متاحاً عام 2024 في أسواق مختلف البلدان الناطقة بالإسبانية، باستثناء المكسيك، مؤكدةً أن نشره سيشكل الحدث الأدبي الأهم لعام 2024.

والراوية، التي تحمل عنوان «نلتقي في أغسطس»، تمثل ثمرة آخر جهود الكاتب في مواصلة الكتابة برغم الصعوبات، على ما نقل البيان عن ابنيه: رودريغو وغونزالو غارسيا بارشا.

وللكاتب والصحافي غابرييل غارسيا ماركيز، المولود في السادس من مارس 1927 في مدينة أراكاتاكا شمال كولومبيا، عدد كبير من القصص القصيرة والروايات.

ويشير معهد سرفانتس إلى أن ماركيز هو أكثر كاتب روايات إسبانية تُرجمت أعماله منذ بداية القرن الحادي والعشرين، متقدماً على التشيلية إيزابيل أليندي والأرجنتيني خورخي لويس بورخيس والبيروفي ماريو فارغاس يوسا الحائز أيضاً جائزة نوبل.