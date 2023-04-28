الكشف عن لوحتين غير معروفتين لجبرا إبراهيم جبرا

المصدر: أ ف ب

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كشف الباحث جورج الأعمى، في منزله ببيت لحم، بحذر شديد، عن لوحتين قديمتين للفنان جبرا ابراهيم جبرا، مشيراً بفخر إلى أنهما غير معروفتين واقتناهما بعد بحث طويل.

وجبرا كاتب فلسطيني تنقّل بين أنواع مختلفة من فنون الكتابة، من الرواية إلى الشعر إلى الترجمة، ويُعتبر من الروّاد في الأدب الفلسطيني، لكنه كان أيضاً رساماً وناقداً تشكيلياً.

ويروي جورج الأعمى، وهو مقتني لوحات وقطع فنية فلسطينية، أنه حصل على اللوحتين من عائلة جبرا في أمريكا بعد بحث طويل.

ويضيف أنه اقتناهما على مرحلتين خلال العام الفائت، وقد وصلتا أخيراً إلى مدينة بيت لحم، وسيرسلهما إلى خبيرة روسية لترميمها.

ويتابع: «سيتم عرضهما بعد الترميم للجمهور في مدينة بيت لحم».

ويقتني الأعمى أكبر مجموعة لوحات فنية لفنانين فلسطينيين من أجيال مختلفة.

ويشير إلى أن قيمة لوحتي جبرا، المعروف كاتباً أكثر منه رساماً، تكمن في أنهما من الأعمال الأولى لجبرا، وكانتا مجهولتين.

ورُسمت اللوحتان بالزيت على ورق عندما كان جبرا شاباً يافعاً، وتحمل إحداهما اسم «سقوط إيكاروس»، وهي مستمدة من أسطورة يونانية، وتحمل توقيع جبرا مع تاريخ 1938، في حين وقِّعت الثانية في سبتمبر 1941.

وكان الأعمى اشترى من شقيق جبرا في الماضي 12 لوحة للفنان الفلسطيني توزّعت بين مدن عدة.

وولد جبرا إبراهيم جبرا عام 1920 في مدينة بيت لحم، وتوفي عام 1994، ودرس الأدب الإنجليزي واللغة الإنجليزية في جامعتي اكستر وكامبريدج في بريطانيا، ثم في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة.