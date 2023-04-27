لطيفة توجّه رسالة شديدة اللهجة إلى إيلون ماسك

المصدر: البيان

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وجَّهت المطربة التونسية رسالة شديدة اللهجة إلى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بسبب قراراته المتعلقة بسحب العلامة الزرقاء على منصة «تويتر» وإعادتها.

وعبّرت عن استيائها الشديد بسبب عدم حصولها على العلامة الزرقاء، بعد أيام من دفع المبلغ المخصص لها.

وقالت، عبر حسابها الشخصي على «تويتر»: «أين علامة التوثيق يا إيلون ماسك».

وأضافت: «بقالنا أيام دافعين عشان التوثيق، فين العلامة؟»، مرفقةً صورة لكشف سحب الأموال من رصيدها.

يُذكر أن ماسك أنهى العمل بالعلامة الزرقاء المجانية في 20 أبريل، وحصر الحصول عليها بدفع اشتراك شهري يبلغ 8 دولارات.