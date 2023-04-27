هاريسون فورد يمثل دور شاب بفضل الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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طلب المخرج جيمس مانغولد، المخرج الجديد لسلسلة أفلام إنديانا جونز الشهيرة، من شركة الإنتاج الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتصغير عمر البطل هاريسون فورد في الجزء الجديد من السلسلة ليبدو في الخامسة والثلاثين من عمره، كما كان في جزء سابق من السلسلة.

وطلب المخرج من شركة الإنتاج الاستعانة بالتكنولوجيا لتصغير عمر البطل مدة 25 دقيقة في الفيلم، حينما يعود بالأحداث ليبدو في عمر 35 عاماً، بينما العمر الحقيقي لهاريسون فورد اليوم 80 عاماً.

وقال مانغولد: «لا يستطيع أي ممثل أن يقدم دور فورد في الفيلم بالبراعة نفسها، هو يستطيع بملامح وجهه وصوته وأسلوب الأداء الذي يقدمه الإقناع بأنه في الخامسة والثلاثين من عمره».

وواصل المخرج الأمريكي: لدينا العديد من المشاهد له حينما كان في هذا العمر، ونستطيع الخلط بين تلك المشاهد ومع استخدام الذكاء الاصطناعي، سيخرج التأثير الذي نريده من الفيلم.

وواصل مانغولد قائلاً: التكنولوجيا تطورت كثيراً، وندرك أننا نستطيع أن يخرج المشاهد مصدقاً كل حركة بالذكاء الاصطناعي على الشاشة، وسيعود ذلك على المشاهد بذكريات جميلة، وستعطيه إحساساً بالسعادة في الرجوع إلى الماضي.