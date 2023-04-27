«التترات» بطل المسلسلات الخفي

المصدر: دبي - فادية هاني

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بطل يضاف إلى سلسلة أبطال دراما المسلسلات التي عرضت خلال الفترة الماضية، حيث أبهر جزء كبير منها الجمهور بما قدمته من قصص وحكايات جديدة وممتعة اختلفت عن الأعوام السابقة في محتواها ومضمونها، هذا البطل لم يطل على الشاشة بصورته وإنما بصوته وأدائه مضافاً إليه الكلمات التي تغنى بها.

وهنا نتحدث عن تترات المسلسلات التي أتت في العديد منها قوية ومؤثرة بل ومكملة للعمل ككل وكأنها جزء لا يتجزأ منه، وأجبرت العديد منها المشاهدين على متابعتها يومياً كمتابعة الحلقات لقوتها وجمالها والأداء المميز لفنانيها. وفي مسلسل «النار بالنار» الذي عرض على قناة تلفزيون دبي، وحظي بمتابعة ومشاهدة مميزة من الجمهور.

فقد تميز بتتر ممتع ومؤثر، بصوت الفنانة رحمة رياض من كلمات مازن ضاهر، يصف فيها شريعة الغاب التي باتت تسيطر على الحياة اليومية في لبنان وواقع المواطن السوري واللبناني، الواقع الذي فرضته الحرب في سوريا، وتجري أحداثه في حي لبناني فقير به تاجر سوري يحمل أيضاً الجنسية اللبنانية يتاجر بأحلام الفقراء ويتعامل بالربا ويحرمهم حتى حقهم في الحصول على الكهرباء.

وتقول كلمات الأغنية: «صارت حياة الناس، كلا شريعة غاب، لما اختفى الإحساس من قلوبن غاب، ياللي إله حق بياخد حقه من غريمه، والي قدر يقوى برافو تعلم من قديمه».

وأبدعت الفنانة «الملكة» أحلام في تتر مسلسل مجاريح، بطولة الفنانة سعاد عبد الله، إذ جسدت دوراً في المسلسل تعرضت فيه لظلم كبير في حياتها أدى إلى دخولها السجن لفترة طويلة .

ومن ثم خروجها بعد أن تم إثبات براءتها وقد ضاع أغلب عمرها خلف القضبان، لتخرج وترى ظلماً جديداً من الحياة التي لم تتقبلها بسهولة، الأمر الذي يجعلها أحياناً تحن إلى السجن الذي كانت ترى فيه الهدوء.

وتصف كلمات الشاعر الكبير عبد اللطيف البناي حالة الصراع في المسلسل بمجملها من ظلم وجحود ونكران حتى من أقرب الناس، حيث تقول كلمات الأغنية التي قدمتها الفنانة أحلام هدية منها للمسلسل: «يا وجودي من أنا في ها لوجود، كيف أبري نفسي كيف والأدلة ضدي وأقوال الشهود».

وتألق الفنان «الكينغ» محمد منير بشكل لافت في أغنية «وايه يقول الليل» لتتر مسلسل «عملة نادرة» من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وكانت كلمات الأغنية متسقة مع أحداث المسلسل بشكل كبير. وأضاف صوت منير وأداءه لمحة حزن جميلة في دلالة على ما يدور في المسلسل من أحداث.