نجم هوليود جيسون موموا سفيراً لشؤون جزيرة ياس أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جزيرة ياس أبوظبي، وجهة الترفيه الرائدة في أبوظبي، عن تعيين الممثل الأمريكي الشهير "جيسون موموا"، السفير الجديد لشؤون الجزيرة. وسيتولى نجم هوليوود المنصب الجديد خلفاً لنجم الكوميديا العالمي كيفن هارت الذي ودع منصبه مؤخرًا هذا العام، بعد أن أسهم في تعزيز مكانة الجزيرة لتكون الوجهة الترفيهية الأفضل في العالم.

وظهر جيسون موموا في إعلان ترويجي فريد وهو يصل على لوح تجديف إلى شواطئ جزيرة في مشهد لافت، معلناً فيه بدء مهامه بهذه الوظيفة الاستثنائية، حيث أضيئت واجهة فندق دبليو الشهيرة معلنةً الترحيب به رسميًا كسفير جديد لشؤون الجزيرة. وفي تصريحه الأول في منصبه الجديد؛ عبّر موموا عن شوقه لإطلاع معجبيه على مهامه وكيفية مساهمته في الارتقاء بالجزيرة لتكون الوجهة الترفيهية الأفضل على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، قال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال ديستينيشنز: "يسرنا تعيين النجم الأمريكي جيسون موموا في منصب السفير الجديد لشؤون جزيرة ياس أبوظبي.

فبعد الإشادة الواسعة التي حظي بها السفير السابق للجزيرة، ويُسعدنا تقديم قصة إلهام أخرى لضيوف ومحبي الجزيرة التي تواصل تقديم العروض والتجارب الترفيهية الاستثنائية التي تلائم تطلعات كافة الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

ونتطلع للارتقاء بمستوى هذه التجارب والوصول بها إلى آفاق جديدة خلال الأيام القادمة، وتسليط الضوء على الباقة الواسعة من الأنشطة الفريدة التي تنتظر الضيوف، والتي سيتمكنون من الاستمتاع بها بالطريقة ذاتها التي سيختبرها النجم جيسون موموا".