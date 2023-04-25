دبي.. وجهة مثالية لنجوم ومشاهير العالم

المصدر: دبي ـــ البيان

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دبي الفاتنة، وجهة ومحط أنظار وطموح نجوم ومشاهير العالم، لتكون خيارهم للإقامة في «بيتٍ ثانٍ» يجدون فيه كل مقومات العيش المزدهر والفخم الذي يتسق مع وتيرة الحياة العصرية، وتزيدها ألقاً أشعة الشمس المشرقة طوال العام، فضلاً عن كونها أحد أكثر وجهات ازدهار سوق العقارات الفاخرة، وهو ما يضعها كفرصة أولى للاستثمار والانتقال والعيش المستقر. وبدءاً بمشاهير هوليوود وبوليوود، ووصولاً لأساطير كرة القدم والتنس، تعد دبي الوجهة النهائية للأثرياء والمشاهير.

مكافأة

وبحسب تقارير إعلامية، يفضل أغلب نجوم العالم دبي كمقار لإقاماتهم وحيواتهم، حيث اشتروا عقارات في أبرز الوجهات في الإمارة لهذا الغرض، من أمثال: شاروخان، نجم بوليوود الذي يمتلك فيلا مترامية الأطراف في نخلة جميرا، وذلك كمكافأة يقدمها لنفسه لقضاء عطلة مثالية والتمتع بأجمل الأوقات العائلية بعيداً عن شاشات المصورين والباباراتزي. ناهيك عن كونه أحد أبرز النجوم المحبوبين محلياً ممن يشاركون في عدد من الحملات السياحية الترويجية للإمارة النابضة بالحياة.

هدوء

كما أغرت مرافق الترفيه والإبداع وبيوت العطلات الفاخرة بدبي نجمي بوليوود الزوجان أبهشيك باتشان وآيشواريا راي لامتلاك فيلا مذهلة عام 2013 تقع بإحدى المناطق بالمدينة التي تحيط بها المياه ومساحات الهدوء، وكثيراً ما تلتقطهما عدسات وأعين الناس هناك رفقة ابنتهما أراديا.

ثقافة

وكما يتم تداوله إخبارياً، فإن نجمة هوليوود ليندسي لوهان، قررت الانتقال من الولايات المتحدة الأمريكية والاستقرار بدبي، حيث خطفت اهتمامها ثقافة المدينة النابضة بالحياة، وأشعة الشمس المشرقة طوال العام. لدرجة أبرزت عدداً من المواقع حبها لطبق «المجبوس» المميز، وفقاً للنجمة ذاتها خلال حديث في برنامجها الخاص «للبودكاست».

أما نجمة بوليوود، سيلبا شيتي، فتعد أحد أبرز الوجوه المألوفة بدبي، حيث أهداها زوجها عام 2010 شقة ببرج خليفة لذكرى زواجهما. كما يذكر امتلاك الزوجين لعقار آخر بالمدينة عبر فيلا بنخلة جميرا. من جهتها، تداولت صحف بريطانية أخيراً، نبأ انتقال النجم التلفزيوني البريطاني، جوي ايسيكس، وبحسب مصادر لصحيفة «ذا صن»، فإن جوي قد بدأ بالفعل البحث عن منزل له في دبي ليكون مقراً يمكنه من المجيء متى شاء.

جيران

بالمقابل، فإن أسطورة التنس روجر فيدرر قد اشترى بما يقدر بالملايين، بيتاً مكوناً من 6 غرف نوم، ويقع في أحد أفخم الأبراج المطلة على مرسى اليخوت بدبي عام 2014، ليمنح نفسه عطلات متقطعة بعيداً عن منزليه بسويسرا. كما أنه يجاور في البرج نفسه مشاهير آخرين كبطل الفورمولا ون فرناندو ألونسو.

وعلى صعيد الفخامة وأسلوب الحياة العصري الفريد، فإن النجم البريطاني ديفيد بيكهام وزوجته الضليعة بعالم الموضة فيكتوريا بيكهام، قد ظفرا بحصة من سوق العقارات الفاخرة بدبي، ففي عام 2008، امتلكا فيلا مكونة من 7 غرف نوم بنخلة جميرا، تقدر قيمتها بحوالي 5.9 ملايين درهم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة لعائلة بيكهام، حيث ومن منطلق أن بيت أحلامٍ واحد لا يكفي، دفعهم حبهم لدانة الدنيا لإضافة عقار آخر لجعبتهم وبالتحديد في برج خليفة، بعقار تبلغ قيمته نحو 18 مليون درهم.