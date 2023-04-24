«سلطان الطرب» وآدم في دبي أوبرا 5 مايو

المصدر: دبي ـــ البيان

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يحيي جورج وسوف حفلاً فنياً في «دبي أوبرا» 5 مايو المقبل، ويشاركه فيه الفنان اللبناني آدم.

وسيقدم «سلطان الطرب» باقة متنوعة من أشهر أغانيه، مثل: «مهلك تمهّل يا ملك» و«حلف القمر» و«كلام الناس»، بالإضافة إلى أحدث أغنية له بعنوان «نص عمري»، والكثير غيرها.

ونشر جورج وسوف عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، «بوستر» الحفل، وكتب معلقاً: «لقاؤنا الأول هذا العام في دبي أوبرا». وتفاعل الجمهور مع المنشور، وكتب أحدهم: «مستنينك يا ملك». وكتب آخر: «بانتظارك يا معلم».

يُعتبر جورج وسوف من أكثر النجوم العرب شهرةً، مع مسيرةٍ ناجحة منذ عشرات السنوات، بيعت له خلالها أكثر من 60 مليون أسطوانة، وأحيا آلاف الحفلات في جميع أنحاء العالم.

كما سيقدم آدم مجموعة متنوعة من أغانيه الحديثة والقديمة. وأشتهر آدم بخامة صوته القوية والشجية، وأدائه الفريد، كما يعتبر من أهم الأصوات الشابة على الساحة الفنية.