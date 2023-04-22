وفاة الفنان السوري محمد قنوع إثر أزمة قلبية

المصدر: البيان

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توفي، اليوم، الفنان السوري محمد قنوع، عن عمر ناهز 49 عاماً.

وأعلنت نقابة الفنانين في سوريا النبأ المحزن، قائلةً عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»: «نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعى إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع».

وأضافت النقابة: «لروح فقيدنا الرحمة والسكينة، ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل».

وأوضح فرع دمشق لنقابة الفنانين، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أن سبب الوفاة تعرُّض النجم الراحل لأزمة قلبية.

يُذكر أن بدايات محمد قنوع الفنية كانت مع الفنان السوري ياسر العظمة عام 1995، ومنذ ذلك التاريخ شارك في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة «مرايا».