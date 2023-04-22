نجم سينمائي ينجو من السجن بتهمة القتل الخطأ

المصدر: أ ب

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نجا نجم سينمائي من السجن بتهمة القتل الخطأ في حادث وقع منذ سنتين.

وأسقط الادعاء رسمياً تهمة القتل الخطأ عن النجم السينمائي أليك بالدوين في حادث إطلاق النار المميت عام 2021 لمصورة سينمائية ضمن طاقم العمل في فيلم «راست» ( الصدأ)، مستشهداً بأدلة جديدة والحاجة إلى مزيد من الوقت للتحقيق.

وقدَّم المدعيان الخاصان كاري موريسي وجيسون لويس مذكرة برفض التهمة الوحيدة ضد بالدوين، وذلك في محكمة سانتا في الجزئية أمس.

وجاء في المذكرة أن التحقيق مستمر، إلا أن تهمة القتل الخطأ الموجهة إلى هانا غوتيريز ريد، المشرفة على الأسلحة في الفيلم، لم يتم تعديلها.

وقال المدعيان، في بيان صحفي: «تم الكشف عن حقائق جديدة تتطلب المزيد من التحقيق وتحليلاً من الطب الشرعي»، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان: «هذا القرار لا يحمي السيد بالدوين من إعادة توجيه تهم إليه»، مشيراً إلى استمرار تحقيقات المتابعة.

كان محاميا بالدوين أول من أعلن قرار الادعاء، في تغيير لمسار القضية التي كان يمكن أن يحكم فيها بسجن بالدوين لسنوات.

وقال المحاميان لوك نيكاس وأليكس سبيرو، في بيان: «نحن سعداء بقرار إسقاط التهمة عن أليك بالدوين، ونحث على إجراء تحقيق في الملابسات والحقائق المحيطة بهذا الحادث المأساوي».

كان بالدوين يوجه بندقية نحو المصورة السينمائية هالينا هيتشنز خلال تجربة أداء، عندما انطلقت رصاصة أودت بحياتها، وأصابت المخرج جويل سوزا بجروح.