«جعفر العمدة» يواصل إثارة الجدل على مواقع التواصل

المصدر: القاهرة - رويترز

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لم تكن الصحفية هبة محمد أبداً من جمهور الممثل المصري محمد رمضان، ورغم ذلك شاهدت مصادفة إحدى حلقات مسلسله «جعفر العمدة»، وفي ذلك تقول: «مع تحفظي الشديد جداً لأني من أول المسلسل كنت حاسة بضيق واضح من طريقة تحقيرهم المباشرة للستات».

تدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي حول شخصية «جعفر» الذي يعيش في منطقة السيدة زينب الشعبية بالقاهرة مع زوجاته الأربع. يتعرض البطل لخطف طفله الرضيع قبل 19 عاماً ويتابع المشاهدون رحلته في البحث عن ابنه وتعامله مع المكائد التي يدبرها له بعض المقربين منه.

وشهدت مواقع التواصل ضجة كبيرة حول المسلسل ويفسرها مصطفى حسن الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بأنها نوع من التماهي بين البطل والمشاهدين المحبطين.

ولم تقتصر الضجة على شبكات التواصل فقط وبدأ الجمهور في إبداء دعمه لجعفر والتفاعل معه في الشوارع المصرية. وعلّق بعض أهالي مدينة أشمون بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة، لافتة تهنئة «للمعلم جعفر العمدة» بعد حصول البطل على البراءة وخروجه من السجن ضمن أحداث المسلسل.

وقال مصدر أمني إنه أثناء حملة أمنية لإزالة الإعلانات المخالفة تم رفع تلك اللوحة.

يقول الناقد الفني أسامة عبد الفتاح إن سر نجاح الممثل محمد رمضان هو تناول القصص القريبة من المشاهد العادي.