وفاة نجم فرقة "أسترو" الكورية مونبين عن 25 عاماً

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي نجم البوب الكوري الجنوبي مونبين، العضو في فرقة "أسترو"، الأربعاء عن 25 عاما، على ما أعلنت شركته المنتجة "فانتاجيو".

وكتبت شركة "فانتاجيو" بالكورية عبر حسابها الرسمي على تويتر "في 19 ابريل، ترك عضو فرقة +أسترو+ مونبين عالمنا بصورة غير متوقعة، ليصبح نجماً في السماء".

ولم تكشف الشركة المنتجة عن سبب الوفاة، لكنها طلبت من الجميع "الامتناع عن الإدلاء بأي تكهنات أو تصريحات سيئة النية" لكي تتمكن عائلته من تكريمه بسلام.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة إشارتها إلى العثور على مونبين فاقداً للوعي في شقته الواقعة في حي غانغنام الراقي في سيول.

وكان مونبين عضواً في فرقة "أسترا"، كما شارك في فرقة رديفة تسمى "مونبين أند سانها".

وبعد عمله في التمثيل وعرض الأزياء، انضم مونبين إلى برنامج المتدربين التابع لشركة "فانتاجيو" منذ الصغر، والتحق بفرقة "أسترو" في فبراير 2016 حين كانت تضم ستة أعضاء.

وتعمل شقيقته مون سوا أيضاً في مجال الغناء، وهي عضو في فرقة "بيلي" النسائية للبوب الكوري الجنوبي.

وعقب الإعلان عن وفاته، نشر كثيرون من عشاق موسيقى البوب الكورية الجنوبية رسائل حزن وتعزية.

وتوفي نجوم كثر في موسيقى البوب الكورية الجنوبية في أعمار مبكرة خلال السنوات الأخيرة، بينهم اثنان نُسبت وفاتهما إلى الانتحار عام 2019.

وانتحرت المغنية غو هارا بعد نشر صديقها السابق مقاطع إباحية لها، في ما يُعرف بحالات "الانتقام الإباحي". كذلك، أقدمت صديقتها سولي، النجمة أيضاً في فرق الـ"كاي بوب"، على الخطوة عينها بعد تعرضها لانتقادات كثيرة أخذ بعضها عليها عدم ارتداء حمّالة صدر.

وفي قطاع "كاي بوب"، يُستقدم النجوم إلى الفرق الموسيقية في سن مبكرة على يد وكالات متخصصة. وتخضع حياتهم لمراقبة مشددة، مع تمارين مكثفة على الموسيقى والرقص.

وتُصنف كوريا الجنوبية من أسوأ البلدان على صعيد الوفيات الناجمة عن الانتحار، إذ أظهرت أرقام حكومية كورية جنوبية أن هذه الحالات هي من الأسباب الرئيسية للوفيات لدى السكان دون سن الأربعين.