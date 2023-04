قنوات وإذاعات « دبي للإعلام» تواكب عيد الفطر بباقة برامج متفردة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

باقة متفردة من البرامج والأعمال الدرامية تواكب بها مؤسسة دبي للإعلام أيام عيد الفطر المبارك.

حيث أعد لها قطاع التلفزيون والإذاعة دورة برامجية خاصة تتضمن مجموعة فقرات منوعة ومميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، إلى جانب نقل لأجواء العيد في دبي والإمارات والمنطقة العربية.

وفي هذا السياق، أكدت سارة الجرمن، مديرة إدارة القنوات العامة في «مؤسسة دبي للإعلام» أن الدورة البرامجية الخاصة بفترة عيد الفطر المبارك، تتضمن باقة برامج نوعية وتغطيات خاصة تعكس أجواء البهجة والفرح في دبي والإمارات والمنطقة العربية، مشيرة إلى حرص مؤسسة دبي للإعلام على مشاركة الجمهور بكل فئاته بهذه الأجواء.

وقالت: «صممت الدورة البرامجية الخاصة بحرفية عالية تعكس هوية «دبي للإعلام» المميزة، وتطلعات الجمهور وطموحاته بمتابعة أفضل تغطية لأجواء العيد، ولذلك عملنا على إنتاج مجموعة برامج خاصة قادرة على نقل نبض الشارع».

وأضافت الجرمن: «لأيام عيد الفطر المبارك خصوصية عالية، كونه يأتي بعد موسم رمضاني دسم، عرضت فيه قنوات المؤسسة تشكيلة من الأعمال الدرامية العربية والخليجية والمحلية القوية، إلى جانب برامج نوعية حظيت بمتابعة جماهيرية عالية، ما يؤكد مكانة قنوات وإذاعات المؤسسة على الخريطة الإعلامية».

وتوجهت بالشكر إلى طواقم «دبي للإعلام» على ما بذلته من جهود نوعية أسهمت في إنتاج مواد تلفزيونية وإذاعية ورقمية مبتكرة، وفق أعلى المعايير التي ترتقي بالذائقة العامة، واعدة الجمهور بمواصلة العمل على تقديم مواد مميزة خلال الدورات المقبلة.

عادات وتقاليد

وسيبدأ البث الخاص لتلفزيون دبي مع إشراقة صباح اليوم الأول لعيد الفطر المبارك بنقل حي ومباشر لصلاة العيد التي تقام في كافة أرجاء الإمارات، ويليه نقل صلاة العيد من مكّة المكرمة.

ومن ثم سيتابع جمهور «تلفزيون دبي» فقرات برنامج «الفضل العظيم» الذي سيطل بحلقة خاصة بأول أيام العيد. وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، سينقل البث إلى استوديوهات التلفزيون الواقعة في مبنى المؤسسة الرئيسي بالقرب من جسر آل مكتوم.

حيث سيرافق مقدمو برنامج «معاً في العيد» المشاهدين لمدة ساعتين متواصلتين ستبث خلال أول وثاني أيام العيد، وتهدف إلى إبراز فرحة وبهجة العيد في دبي والإمارات والدول العربية، من خلال مراسلي التلفزيون الذين يواكبون احتفالات العيد عبر زوايا مختلفة تبرز العادات والتقاليد التي تميز الدول العربية بهذه المناسبة.

ويشكل البرنامج مساحة واسعة لسرد أمنيات الأطفال والعائلات العربية، والتعريف بأبرز الفعاليات التي تشهدها دبي والإمارات في هذا اليوم، إلى جانب لقاءات وحوارات مع عدد من الضيوف والمتخصصين في الجوانب الأسرية والترفيهية والاجتماعية والسياحية.

وتسلط فقرات «معاً في العيد» الضوء على أهم الفعاليات والمبادرات التي تم إطلاقها خلال شهر رمضان المبارك، وعلى رأسها حملة «وقف المليار وجبة» وما حققته من إنجازات وأرقام قياسية، ويرصد البرنامج أيضاً كواليس البرامج الرمضانية المميزة وتتضمن لقاءات مع نجوم الدراما والبرامج التلفزيونية التي حققت نجاحاً بارزاً خلال الشهر الفضيل.

تنوع

وتضم الدورة البرامجية لـ «تلفزيون دبي» أيضاً عرض الحلقات الأخيرة من المسلسلات العربية والخليجية، وهي:

«قرة عينك»، و«عملة نادرة»، و«النار بالنار»، و«النون وما يعلمون»، و«تحت الوصاية»، و«عزيز الروح»، و«1000 الحمد لله ع السلامة»، بالإضافة إلى الدراما التركية «نهضة السلاجقة»، والمسلسل المدبلج (Boundless).

كما يعرض التلفزيون أيضاً باقة من الأفلام الأجنبية، ومن بينها: فيلم (A Walk Among The Tombstones)، وسلسلة أفلام (The Hobbit)، وفيلم (Spider Man Far From Home)، وفيلم (Jumanji The Next Level).

تشكيلة برامج ترفيهية وثقافية نوعية يعرضها «تلفزيون دبي» طوال فترة العيد، ومن بينها: البرنامج الديني «أنبياء الله / بيوت الله»، و«الراوي» من تقديم الكاتب والباحث جمال بن حويرب، و«دروب 10» من تقديم الإعلامي علي آل سلوم، و«قصة فكرة» من تقديم الإعلامي والكاتب ياسر حارب.

وكذلك «ذا إنسايدر»، بالإضافة إلى برنامجي «بيست أوف أنغام»، و«سر الطبخة»، وبرنامج المسابقات «آخر كلام» الذي تقدمه الإعلامية ميثا محمد.

قصائد ونجوم

من جانبها، أعدت قناة «سما دبي» لفترة العيد باقة برامج نوعية، وعلى رأسها «عساكم من عواده» الذي يستعرض طقوس العيد في الإمارات وما يمتاز به المجتمع من عادات وتقاليد وحفاوة الاستقبال، وضمن فقراته يستضيف مجموعة من الضيوف، ومنهم: لميس بن حافظ، والفنانة سميرة أحمد، وهيا القايدي، ومروان عبدالله صالح، ومحمود القطان، وخليفة البحري، وسارة السعدي.

وتشمل الفقرات أيضاً تقارير خاصة تركز على نجوم الدراما الشباب، فيما يقدم الإعلامي إبراهيم استادي تقريراً يستعرض فيه أبرز ما قاله ضيوف برنامجه «أول مرة»، ومن بينهم: الفنان إبراهيم الحربي، ومحمد سعيد حارب، ونشوى الرويني، وأمل الحربي، ونايلة الخاجة وغيرهم.

وتعرض «سما دبي» أيضاً برنامج «نبض القصيد» من تقديم الزميل أحمد بن سليم الكتبي، ويضيء فيه على الشعر النبطي، ويستعرض من خلال ضيوفه الشعراء قصائد في الغزل وحب الوطن. وتتزين شاشة «سما دبي» بأقوى وأضخم حلقات برامج المسابقات الترفيهية والتراثية «السنيار» من تقديم الإعلامي أحمد عبدالله والإعلامية رحاب المهيري.

وكذلك برنامج «المندوس» الذي ستشهد حلقته الأخيرة السحب على الجائزة الكبرى، وهي عبارة عن مسكن في دبي.

وعلى صعيد المسلسلات، ستتضمن دورة «سما دبي» الخاصة عرضاً لأقوى الحلقات الختامية للمسلسلات المحلية، وهي «أهل الدار»، و«طوق الحرير» و«بيت القصيد»، بالإضافة إلى مسلسل «شعبية الكرتون»، حيث تعكس جميعها تنوع الدراما الإماراتية، وما تمتاز به من حكايات نابعة من المجتمع.

مسابقات ترفيهية

وتواكب إذاعة «نور دبي» أيام عيد الفطر، بباقة متنوعة من البرامج الخاصة، وعلى رأسها «صباح العيد» من تقديم هدى الفهد، ويمتاز بتفاعله مع المستمعين وتقديم المسابقات الترفيهية والثقافية، بينما يطل الإعلامي محمد الظفري وزميله جمعة بن ثالث عبر برنامج «عساكم من عواده» الذي يبث أول أيام العيد حلقتين مباشرتين على الهواء، ويستعرض البرنامج أهم الأنشطة الترفيهية وفعاليات العيد في دبي.

وفي ثاني أيام العيد، يطل الإعلامي كفاح الكعبي على مستمعي إذاعة «نور دبي» عبر برنامجه «ركلة جزاء» ليقدم حلقة خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، أما الإعلامية ميرهان الدسوقي فتقدم أول أيام العيد حلقة بعنوان «جرب حرفك».

وتقدم الإعلامية أمل محمد برنامج «العيد والناس»، وفيه تستمع إلى ذكريات المستمعين ولحظاتهم الخاصة في العيد، وتستمع إلى آرائهم، وتستمع إلى آرائهم حول أبرز الوجهات السياحية في دبي والإمارات.

حياك يا العيد

وتواكب «إذاعة دبي» عيد الفطر، بسلسلة برامج نوعية على رأسها «حياك يا العيد» الذي ينطلق عبر الأثير صباح أول وثاني أيام العيد، وفيه تستقبل الإعلامية سلامة السويدي والإعلامي إبراهيم استادي، تهاني المستمعين، إلى جانب لقاءات هاتفية خاصة مع النجوم خليل الرميثي وفاطمة الحوسني.

كما يطل الإعلامي سيف عبد الله وزميله ماجد الجناحي عبر برنامج «عساكم من عواده» ليقدما العديد من المسابقات والجوائز، ويستضيفا النجوم أمل محمد، وعبدالله المقبالي، وأريام، وعبدالله صالح، وإبراهيم المشرخ، بينما تطل مهرة عبدالله وفاطمة عبدالرحمن على مستمعي الإذاعة عبر «سهرة العيد» الذي يتضمن مجموعة لقاءات حية مع عدد من نجوم الإمارات.

وتشمل الدورة أيضاً برنامج «المذيع» من تقديم الإعلامي أيوب يوسف، وفيه يستضيف الدكتور مجد ناجي، صاحب عيادة ليبيرتي.

والدكتورة رغد القيسي من مركز ماوي، والخبير العقاري مهند الوادية، والفنان سيف شاهين، وتعرض «إذاعة دبي» خلال أيام العيد 4 حلقات من برنامج «أول مرة» من تقديم إبراهيم استادي الذي يستضيف فيها الفنانة نبيلة عبيد، والدكتور أنور الحمادي، والفنان خالد بن حسين، والفنان جمعة علي.