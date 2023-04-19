وفاة الفنان الهندي الشهير آلو راميش إثر نوبة قلبية

المصدر: البيان

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توفي الفنان آلو راميش نجم الشاشة الهندية عن عمر يناهز الـ 52 عاماً.

ونعت صحيفة Times of India الفنان والممثل الهندي الشهير، آلو راميش الذي فارق الحياة الثلاثاء 18 أبريل الجاري إثر نوبة قلبية.

ونعى المخرج، أناند رافي: "منذ اليوم الأول قدمت لي الدعم ، ولا يزال صوتك يسمع في رأسي، لا أستطيع أن أصدق أنك لم تعد موجودا.." وفق روسيا اليوم.



ولد راميش في فيساكاباتنام الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للهند، وبدأ حياته المهنية في المسرح، وظهر في أول عمل سينمائي حمل اسم Chirujallu تم تصويره بلغة الـ Telugu إحدى اللغات الرسمية المعتمدة في الهند.

وشارك الفنان في 50 عملا فنيا وسينمائيا، منها: Tholubommalata، و Veedhi، و Blade Babji، و Kerintha، وأثار في هذه الأعمال إعجاب الجمهور من خلال روح الدعابة ومهاراته الاستثنائية في التمثيل.