«سايد ستوري» في دبي أوبرا يستحضر «روميو وجولييت»

المصدر: دبي ـــ ريم الكمالي

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تستضيف «دبي أوبرا» المسرحية الغنائية الاستعراضية «وست سايد ستوري»، المستوحاة من قصة روميو وجولييت لويليام شكسبير، على مدار 6 أيام متتالية، من 25 إلى 30 أبريل الجاري.

وتدور أحداث المسرحية في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين، في الجانب الغربي العلوي لمنهاتن في مدينة نيويورك، في هذا الحي المتعدد الأعراق، والقائم على التنافس العنيف بين الأصول المتمايزة وخصوصاً المراهقين، كعصابات مهاجرة بين اللاتينيين وذوي البشرة البيضاء، تأتي أحداث المسرحية لتسرد قصة اختلاف الفئتين للسيطرة على المكان، لتحاول الشرطة الحفاظ على النظام بين كل هذه المنافسات، ثم تولد قصة حب بين شاب يدعى طوني من تلك العصابات، وفتاة تدعى ماريا أخت زعيم العصابة الأخرى المواجهة، وتظهر الحبكة حول الاختلافات والعلاقة غير المتكافئة بين العائلتين، فكيف هي النهاية؟

تم تصميم المسرحية بأسلوب غنائي ومشاهد رقص بلا نهاية مع التركيز على المشكلات الاجتماعية، بعد أن تم تأليف الكلمات المغناة بأسلوب الواقع المعاش، فكان الإنتاج عام 1957 وتم تقديمه على مسرح «برودواي» الشهير بنيويورك، فكان العرض نقطة تحول ووعي لدى المجتمع الأمريكي، لتنال المسرحية جوائز عدة.

ستكون هذه المسرحية الأشهر على الإطلاق في دبي أوبرا خلال الفترة من 25 أبريل إلى 30 أبريل الجاري، ليصبح الجمهور مع موعد مميز مع الفكرة المزينة بالتصميمات والرقصات الأصلية لها، والتي قام بها جيروم روبنز، وهو منتج مسرحي أمريكي توفي عام 1998، اشتهر بتصميماته للمسرحيات المبدعة في مسرح برادواي. ستة أيام متواصلة في دبي أوبرا والجمهور يتوق لرؤية قصة الحب الكبيرة التي يحاول فيها العاشقان الانتصار، فهل ستكون قصة حب فاشلة مثل قصة روميو وجولييت؟ مهما كانت الأحداث سيبقى الأثر الموسيقي في المسرحية ورقصات البامبو وتميز العرض خالداً في ذاكرة الحضور إلى الأبد.