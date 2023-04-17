«النار بالنار» دراما اجتماعية لواقع مؤلم

المصدر: دبي - فادية هاني

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أطل النجم السوري الفنان عابد فهد، خلال شهر رمضان المبارك على جمهوره، عبر مسلسل «النار بالنار»، الذي يعرض على قناة دبي، ويلعب فيه دوراً جديداً، كما عوّد مشاهديه على مفاجأتهم بشخصياته المختلفة والمتنوعة في كل عمل يقدمه، حيث يعتبر من الفنانين، الذين يجيدون بالفعل التغيير في شخصياتهم تبعاً للدور، الذي يقومون به شكلاً ومضموناً.

قصص

ويأتي دور الفنان عابد فهد ضمن حبكة «مثلث الحب» مع النجمين كاريس بشار وجورج خباز، حيث يعتبر المسلسل دراما واقعية تعكس قصص وواقع المجتمعين اللبناني والسوري في السنوات الأخيرة، في إطار تشويقي وتفاصيل الحياة اليومية للشعبين، في ظل الغلاء الذي يعاني منه البلدان وانقطاع الكهرباء والعديد من المشكلات، التي يواجهها أبطال العمل في تصاعد درامي جميل.

حبكة

ويحكي المسلسل قصصاً واقعية مؤلمة تتداخل أطرافها من خلال تاجر سوري يعيش في لبنان «عابد فهد» يتاجر بالعملة وبـ«قوت الناس» الفقراء والمحتاجين، والحوار في المسلسل من عمل ورشة الصبّاح للكتابة وإخراج محمد عبد العزيز، ويشارك في البطولة أيضاً طوني عيسى، وطارق تميم، وساشا دحدوح، وزينة مكي، وآخرون.

كما يتطرق المسلسل إلى وضع اللاجئين السوريين في لبنان والحوادث المقلقة، التي تحصل لأسباب عدة، يفصلها المسلسل بشكل درامي لم يتم تناوله بهذه الطريقة من قبل.