الموت يغيّب مؤسس «ذا سكريبت» الإيرلندية

المصدر: لندن - أ.ب

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ترأس الرئيس الإيرلندي مراسم تأبين عازف الغيتار مارك شيهان، عضو فرقة الروك الإيرلندية «ذا سكريبت»، بعد وفاته عن عمر يناهز 46 عاماً.

قالت الفرقة، إن شيهان توفي في المستشفى الجمعة بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة. ووصفته في بيان بأنه «زوج وأب وأخ وزميل في الفرقة وصديق محبوب جداً».

تصدرت الفرقة، التي شكلها شيهان في دبلن عام 2001 ومعه المغني داني أودونوغو وعازف الإيقاع غلين باور، المبيعات البريطانية والإيرلندية بألبومها الأول الذي حمل اسم الفرقة نفسه في عام 2008.

وامتلكت الفرقة ستة ألبومات من أفضل 10 في المملكة المتحدة وألبوماً واحداً من أفضل ثلاثة ألبومات في الولايات المتحدة.

أشاد الرئيس الإيرلندي مايكل دانييل هيغينز «بأصالة وتميز الفرقة» وأرسل تعازيه إلى عائلة شيهان.