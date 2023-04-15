وسيمة تطلق «خبر عاجل».. بعد العيد

المصدر: (دبي - البيان)

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تطلق الفنانة وسيمة أغنيتها الجديدة، بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وهي من أشعار فهيم الصلوي وألحان وتوزيع المايسترو حاتم منصور.

وقالت الفنانة وسيمة: إن أغنيتها الجديدة «خبر عاجل» هي ثاني تعاون مع المايسترو منصور، وأول تعاون مع الشاعر فهيم الصلوي، الذي أبدع في هذه الأغنية الخليجية، وقدم كلمات قريبة إلى القلب ومفهومة لدى الأغلب الأعم من الجمهور العربي.

وقال المايسترو حاتم منصور: «فخور بما حققته الفنانة وسيمة من نجاحات على المستوى الخليجي والعربي؛ وسعداء بالعمل الثاني معاً، بعد أغنيتها الخليجية السابقة «باب القفص»، التي لاقت أصداء طيبة، وحققت نسب مشاهدة عالية».

يذكر أن «خبر عاجل» تم تسجيلها في استوديوهات فايز السعيد ساوند، ومن إنتاج الفنانة وسيمة، وسيتم طرحها على القناة الرسمية للفنانة وسيمة على يوتيوب، وجميع منصات الاستماع.