مسلسل «فلوجة» التونسي في مرمى الاتهام

المصدر: تونس ـ هاجر التليلي

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يتناول مسلسل «فلّوجة» التونسي، الذي يعرض في رمضان 2023، قصة غزو المخدرات للمعاهد التونسية.

حيث أثارت المخرجة سوسن الجمني هذه القضية في عمل يُعدُّ الأول من حيث نسب المشاهدة حسب مختلف شركات سبر الآراء التونسية. قبل نهاية بث الحلقة الأولى من مسلسل «فلّوجة» عبر قناة الحوار التونسي انهالت الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي والمطالبات بإيقافه.

ويروي المسلسل قصص خمسة مراهقين يجمعهم المعهد الثانوي للدراسة من جهة، واستهلاك المخدرات خلسة من جهة أخرى. «تطبيع مع الانحراف»، هكذا وصف الممثّل المسرحي والتلفزيوني مهذّب الرميلي مسلسل «فلّوجة»، معتبراً أن الطرح سطحي وفيه استخفاف بعقول المشاهدين.

من جهته، اعتبر أيمن القاطري، رئيس منظمة «أمن شباب تونس»، أن المشاهد التونسي غير معتاد على مشاهدة تناول الشباب للمخدرات مع تقديم صورة مسيئة للمربي والمعلم ورجل الأمن.

القاطري شدّد على أن مسلسل «فلّوجة» ينمي صوراً نمطية حول فئات ومهن معينة من شأنها الإساءة لأصحابها، مضيفاً أن هذا المسلسل يؤثر سلباً على تقاليد العائلات التونسية المحافظة، متهماً إياه بأنه يتسبب في تفكيك العائلات التونسية.

وعبّر الباحث في علم الاجتماع معاذ بن نصير عن دهشته من الهجمة الشرسة على المسلسل، مستشهداً بإحصاءات تفيد أن 7 من أصل 10 تلاميذ استهلكوا مادة مخدّرة على الأقل مرة واحدة في الوسط التربوي. يؤدي أدوار مسلسل «فلّوجة» ثلّة من نجوم الدراما في تونس، مثل ريم الرياحي ومحمد علي بن جمعة ونعيمة الجاني وشاكرة رمّاح.

إضافة إلى عدد مهم من الوجوه الجديدة، مثل فارس عبدالدايم ورحمة بن عيسى وسارة الشريف ورنيم العلياني.