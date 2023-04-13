«جميلة».. دراما شيقة مسكونة بهواجس السيطرة والتملك والانتقام

المصدر: القاهرة - نورهان حسن

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نجاح كبير حققته الفنانة عبير صبري، بشخصية «نيرمين» بمسلسل «جميلة»، الذي يعرض في سباق دراما رمضان، وتصدرت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الشخصية الصعبة.

وفي حوار لـ«البيان»؛ أكدت صبري أن البطولة المطلقة لها حسابات أخرى تبتعد عن الجمال والموهبة. وتحدثت عن تفاصيل هذه الشخصية، وسبب حماسها لأدائها، وقالت: «نيرمين» شخصية صعبة للغاية، وهذا ما شعرت به فور قراءتي لسيناريو العمل، لكنِ وجدت بها إغراءات كبيرة لأن تقوم بأدائها أي ممثلة، حيث فيها الكثير من المناطق غير التقليدية.

شخصية أنانية

وأضافت: «هي شخصية أنانية، ولديها صفة حب التملك والسيطرة وحب الذات، إضافة إلي عشق لفت الأنظار، ولديها مبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة، لذلك استفزتني كل هذه الصفات للموافقة على هذا الدور، لأنني أحب أن تضع الأدوار التي أقدمها بصمة كبيرة وتأثيراً في الأعمال التي أشارك بها».

وعن التحضير للشخصية قبل التصوير، قالت: «مثل هذه الشخصيات والتي تحمل كل هذه الصفات احتاجت بالتأكيد لتحضيرات كثيرة، فقمت بتغيير أسلوب وطريقة كلامي المعتاد، وغيّرت من طريقة تصفيف شعري للمرة الأولى، وأصبح «كيرلي»، وأيضاً اختلفت ملابسي تماماً، ولم أعتمد على الأناقة المألوفة.

بل كانت تتطلب الشخصية ملابس بأسلوب ملفت ومختلف ليتناسب ويتوافق مع صفات الغرور والتعالي التي تتسم بها». وعلقت عبير صبري عن مدى تشابه شخصيتها وشخصية «نيرمين»:

«إطلاقاً، لا يوجد تشابه بيننا من قريب أو بعيد، فهي بعيدة تماماً عني، ولا يوجد تشابه في صفة واحدة». وتابعت صبري حديثها عن المشهد الأصعب الذي واجهها في هذا العمل؛ فقالت: «أعتبر كل مشهد قمت بتقديمه هو مشهد صعب، لأن في كل مشهد كانت لدي رغبة في أن أكون في أعلى حالات الإخلاص، وأهتم أن يخرج بأفضل صورة، وهو ما كان يجعل كل المشاهد صعبة وبها مجهود كبير».

صراع

وعن رأيها في تحول كل سيدة لشخصية صعبة تشبه «نيرمين» بعد أن يتزوج زوجها بامرأة أخرى، قالت:

«بالتأكيد قد تتحول كل سيدة لشخصية «نيرمين»، لأن الزوجة الأولى تشعر دائماً أن لديها كل الحق، وأن زوجها ملك لها هي فقط، وليس من حق أي سيدة أخرى أن تتزوجه، خصوصاً، إذا كانت هناك منافسة مع الزوجة الثانية، فتصبح هناك حالة حرب بينهما، وصراع حول الزوج، وترى أنها يجب أن تنتصر، ليس لمجرد عودة الزوج لها بقدر انتصارها على الزوجة الثانية، ومن هنا تأتي صعوبة وجمال وتحدي الشخصية».

وتحدثت عبير عن تعاونها لثالث مرة مع المخرج سامح عبد العزيز، وقالت: «سعيدة للغاية بتعاوني مع المخرج سامح عبد العزيز للمرة الثالثة، بعد مسلسل «خيانة عهد»، و«يوترن»، وهذا هو العمل الثالث، أحب التواجد معه بشخصيات وأدوار مختلفة.

وكذلك أحب التعاون مع المؤلف أيمن سلامة، وهذا أيضاً ثالث تعاون يجمعنا بعد «مع سبق الإصرار» و«يوترن»، فهو مؤلف مبدع ويعرف كتابة مسلسل بحبكة درامية جديدة، ولا يترك للممثل أي ثغرات، فيكتب كل التفاصيل المهمة للشخصيات؛ وكذلك سعيدة بالعمل مع الفنانة ريهام حجاج بطلة المسلسل».