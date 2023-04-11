«كامل العدد» في رمضان.. المرأة المطلقة في مواجهة التحديات

المصدر: القاهرة ـــ جنا حماد

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أعرب الفنان شريف سلامة عن سعادته بردود الفعل الإيجابية حول مسلسله الرمضاني «كامل العدد»، الذي قدم خلاله دوراً كوميدياً مع الفنانة دينا الشربيني، في أول تعاون يجمعهما معاً.

وسلط المسلسل المصري «كامل العدد» الضوء على العقبات والأزمات التي تواجه المرأة المطلقة ولديها أطفال في المجتمعات العربية، ومدى قدرتها على بدء حياة جديدة مع زوج آخر.

مشكلات حياتية

وعلى الرغم أن قصة العمل مكررة، حيث تم تقديمها من قبل في فيلم «عالم عيال عيال» من بطولة الفنان رشدي أباظة وسميرة أحمد، إلا أن ذلك لم يؤثر على نجاح المسلسل؛ إذ إن طريقة التناول ومعالجة القصة، بحسب تعبيرات نقاد، كانت ذكية ونجحت في استمالة المشاهد إليها، لاقترابها من مشكلاته الحياتية.

وظهر سلامة في ماراثون «كامل العدد» بشخصية دكتور التجميل أحمد مختار، الذي يصادفه كثير من المواقف الاجتماعية الكوميدية في عمله وحياته الشخصية، وهو الدور الذي تفاعل معه الجمهور العادي، بخلاف رواد السوشيال الميديا.

وقال شريف سلامة، في تصريحات لـ «البيان» إنه لم يكن قلقاً من أداء شخصيته بالعمل، كون الدور جديداً عليه ومختلف تماماً عما قدمه من قبل.

تجربة مختلفة

وتابع: «شخصية دكتور التجميل أحمد مختار التي جسدتها هذا العام في مسلسل «كامل العدد» فيها الكثير من الكوميديا، والمواقف الطريفة، دون مط وتطويل. وهذا أكثر ما حمسني للدور، بالإضافة إلى وجود المخرج خالد الحلفاوي، الذي يعد من أهم المخرجين في منطقة الكوميديا على وجه التحديد».

وأكد سلامه أن فكرة اقتصار المسلسل على 15 حلقة فقط، كانت مفيدة للعمل، حتى لا يمل منه الجمهور، لافتاً أن مسلسلات الـ 15 حلقة أصبحت اتجاه عدد كبير من الأعمال في رمضان، نظراً لتجاوب الجمهور معها خلال السنوات الماضية.

ولفت الفنان شريف سلامة إلى أن أحد أهم عوامل نجاح العمل، هو وجود كيمياء كبيرة تجمعه ببطلة العمل دينا الشربيني، موضحاً أن هذا الانسجام والتفاهم خلف الكاميرا، ظهر للجمهور عبر الشاشة وقت عرضه خلال النصف الأول من رمضان.