بعد انتقادات «سره الباتع».. خالد يوسف يكشف حقيقة اعتزاله الدراما

المصدر: البيان

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كشف المخرج المصري خالد يوسف حقيقة اعتزاله الدراما التليفزيونية، بعد الانتقادات الشديدة التي تعرَّض لها بسبب مسلسل «سره الباتع».

وأوضح يوسف، اليوم، خلال لقائه في برنامج «إي تي بالعربي»، أنه لم يقرر الاعتزال أبداً، مبيناً أنه لن يكرر التجربة ذاتها.

وقال: «أنا لن أعتزل، أنا كل قصتي أنني لن أُخرج عملاً كبيراً تاريخياً وعصرياً خلال ستة شهور»، واصفاً ذلك بأنه «انتحار».

وردَّ على منتقدي مسلسله الذين رأى أن حملتهم كانت موجَّهة إلى شخصه، مضيفاً أن انتقادات المسلسل في بداياته كانت ظالمة.

ولفت إلى أن المنتقدين تحدثوا عن أشياء غير موجودة في العمل، متابعاً: «الحملة ظالمة بامتياز بالنسبة إليَّ، لأنهم تكلموا عن أمور غير موجودة في المسلسل».

وأكد أن العمل لا يحتوي على أخطاء، ولكن به لقطة لمدة ثانيتين لحذاء رياضي، مشيراً إلى أنه تدارك الخطأ وحذفه بعد نصف ساعة من العرض الأول.

يُذكر أن مسلسل «سره الباتع» دراسة عصرية تاريخية تدور أحداثها بين زمنين، بطل الزمن الحاضر يبحث عن سر ولغز بطل الزمن التاريخي في زمن الحملة الفرنسية.

ويشارك في المسلسل نجوم أبرزهم: أحمد السعدني، وخالد الصاوي، وحسين فهمي، وهالة صدقي، وأحمد عبد العزيز، وأحمد فهمي، وريم مصطفى، وهدى المفتي، وحنان مطاوع، وشريف حافظ، وأشرف زكي، والقصة مأخوذة عن رواية للكاتب الراحل يوسف إدريس.