وفاة الممثل السوري فائق عرقسوسي بعد صراع مع المرض

المصدر: وكالات

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أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، اليوم الأحد، عن وفاة الفنان السوري الكبير فائق عرقسوسي، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة الفنانين، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، الفنان، وكتبت “فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعي إليكم رحيل الفنان القدير فائق عرقسوسي. ونوافيكم لاحقاً بموعد الدفن والتشييع وموعد التعزية، إنا لله وإنا اليه راجعون”.

وخضع الفنان الراحل فائق العرقسوسى، لجراحة استئصال أورام في القولون والامعاء.

وولد الفنان الراحل في دمشق، في 3 يونيو عام 1954 بحي الشاغور، وتخرج من معهد الفنون المسرحية بالقاهرة.

وللراحل، العديد من المسلسلات التليفزيونية، ويعتبر من أبرز نجوم سوريا والذين شاركوا في عدد من الأعمال السورية، ومنها مسلسل “حارة نسيها الزمن”.

كما قدم شخصية عمر بالجزء الثاني من المسلسل الشهير “أبو كامل”. وشارك أيضا في مسلسل “ما ملكت أيمانكم” بشخصية الأستاذ معروف والذي أثار جدلا واسعا وقت عرضه.

والراحل والد المطربة السورية نور عرقسوسى، التي نالت شهرتها، بعد مشاركتها في برنامج المواهب “ذا فويس”.