وفاة الفنان الكويتي فيصل بوغازي

المصدر: البيان

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توفي، أمس، الفنان الكويتي فيصل عبد الله البليس، الشهير بـ«فيصل بوغازي»، عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت نبأ الوفاة الإعلامية الكويتية مي العيدان، قائلةً عبر حسابها الشخصي في «تويتر»: «انتقل إلى رحمة الله الفنان فيصل بوغازي، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك، واغفر له وتجاوز عن سيئاته».

وناشدت مي جمهور الفنان الراحل ومحبيه الدعاء له، مضيفةً: «لا تبخلوا عليه بالدعاء، فالدعاء رزق الميت».

يُذكر أن فيصل بوغازي بدأ مسيرته الفنية منذ عام 1987، واشتُهر بتجسيد شخصية الرجل الشرير بصورة كوميدية، وقدَّم سلسلة من الأعمال الفنية المتنوعة بين المسلسلات والمسرحيات، التي من أهمها مسلسل «أم البنات»، إضافة إلى البرامج الكوميدية.