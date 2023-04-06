«ستهم» في رمضان.. قصة كفاح امرأة مصرية

المصدر: (القاهرة - لمياء درويش)

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تفوقت النجمة «روجينا»، على نفسها هذا الموسم الدرامي الرمضاني، بعد تقديمها واحدة من أصعب الشخصيات، خلال مسلسل «ستهم»، ولاقى أداؤها استحسان الجمهور والنقاد. وأكدت روجينا أنها دخلت في حالة نفسية سيئة بسبب المسلسل.

ومسلسل «ستهم» يرصد قصة كفاح حقيقية لسيدة مصرية، تدعى الحاجة «صيصة»، والتي ارتدت ثوب الرجال من أجل أسرتها بعد وفاة زوجها، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي بلقب الأم المثالية.

«البيان» التقت روجينا خلال حديث خاص، كشفت خلاله أموراً كثيرة خاصة بالتحضيرات لهذه الشخصية الصعبة، وكواليس العمل عليها.

وشددت الفنانة المصرية، على أنها تثق في نجاح العمل بشكل كبير وتراهن على ذلك؛ لأنه يناقش قضية اجتماعية مهمة وتفاصيل صعبة.

وأشارت إلى أن «ستهم» سنجده يمس كل امرأة عربية، إذ يناقش لأول مرة قصة صعود امرأة صعيدية، وأعتبره بمثابة تغيير جذري في حياتي ومشواري بالفن، فقد اكتسبت كممثلة خبرات كبيرة جداً بسبب هذا الدور الصعب.

وأردفت: «التحول الذي حدث في شكلي بسبب تقديم هذه الشخصية، جعلني أشعر بالخوف والتوتر والقلق».

واستطردت: «عندما ارتديت الثوب الرجالي لأول مرة واعتمدت المكياج الخاص به، توترت جداً، ودخلت في حالة نفسية سيئة، لاحظها الجميع عليّ خارج التصوير، فالصعوبة تكمن في أن يصدقني الجمهور بهذا الثوب الرجالي».