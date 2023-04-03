رحلة موسيقية عالمية للعازف اللبناني ستيف بركات

المصدر: بيروت ـــ البيان

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ينقل الملحن وعازف البيانو اللبناني الشهير ستيف بركات موسيقاه في جولة عالمية جديدة، إذ قدم حفلات نالت تقدير الجمهور في كوبنهاغن وسيول وبلغراد وبوخارست، وقدم حفلاً أول مرة في الولايات المتحدة في قاعة كارنيجي الشهيرة في 18 مارس الماضي. وسيتابع بركات الجولة الطويلة التي ستمتد حتى نهاية عام 2023 بين إسبانيا والصين والبرتغال والمغرب وكوريا الجنوبية واليابان.

وقد جذبت جولة «Néoréalité World Tour» اهتمام وسائط الإعلام العالمية. وتقدم الجولة رحلة موسيقية رائعة عبر مؤلفاته المعروفة، التي تتميز بأداء بيانو عالميّ المستوى، إضافةً إلى عزف العديد من المقطوعات الموسيقية من أحدث ألبوماته، وأفضل إصداراته السابقة، وبعض الأناشيد الأكثر شهرة، ومن ذلك نشيد يونيسف الذي تمّ إطلاقه أول مرة من محطة الفضاء الدولية عام 2009. ويُعدّ الأداء الحيّ لهذا النشيد، الذي ألَّفه بركات، إحدى أكثر اللحظات رمزاً في الحفل.