غوينيث بالترو تربح الدعوى المرفوعة ضدها في قضية حادث التزلج

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

ربحت الممثلة الأميركية غوينيث بالترو الخميس الدعوى التي رفعها عليها رجل اتهمها بالتسبب في إصابته في حادث تزلج عام 2016 في ولاية يوتا، مما جنّبها دفع تعويض عن عطل وضرر بقيمة 3,3 ملايين دولار طالب به المدّعي.

واعتبرت هيئة المحلّفين في محكمة بهذه الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة أن بالترو التي اشتهرت في دور بيبر بوتس في سلسلة أفلام "آيرون مان" لا تحمل أي مسؤولية في الحادث الذي تعرّض له طبيب العيون المتقاعد تيري ساندرسون.

وحصلت الممثلة على الدولار الرمزي الذي طالبت به إذ رأت هيئة المحلّفين بعد ثلاث ساعات من المداولات أن ساندرسون هو الذي تسبب بالحادث لا بالترو.

وكان ساندرسون البالغ 76 عاماً أكّد أن الحادث الذي وقع في محطة راقية للتزلج في روكي ماونتن سبّب له كسوراً في أربعة من ضلوعه وضرراً نفسياً دائماً، مما جعله يداعيها عام 2019.

واعتبر محامو ساندرسون في مرافعتهم الختامية خلال المحاكمة أن موكلهم يجب أن يحصل على تعويض عن الأضرار غير القابلة للشفاء التي لحقت بدماغه وأثّرت سلباً على نوعية حياته.

وطلب المحامون من المحكمة منح موكلهم تعويضاً قدره 33 دولاراً عن كل ساعة منذ يوم الحادث حتى وفاته التي قدّروا موعدها بعد عشر سنوات، أي ما مجموعه "3276000 دولار عن الأعوام السبعة عشر التي يتوقع أن يعاني تيري خلالها هذا التلف الدماغي غير القابل للشفاء". لكنّ طلبهم لم يلق تجاوباً.