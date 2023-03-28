القضايا الاجتماعية حاضرة بقوة في الموسم الدرامي الرمضاني بمصر

المصدر: القاهرة ـــ البيان

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انطلق الماراثون الدرامي الرمضاني في مصر، خلال الأسبوع الماضي، وسط حالة كبيرة من التفاعل الجماهيري مع المسلسلات التي عُرضت، وعلى الفور، اشتعلت المنافسة بينها للفوز بلقب الأفضل هذا العام.

وسيطرت القضايا الاجتماعية هذا العام على عدد من الأعمال الدرامية، خلال الموسم الرمضاني الجاري، ومن أبرزها الميراث، وأزمة العلاقات الزوجية، وقضية الثأر في الصعيد.

وترصد جريدة «البيان» في هذا التقرير، أبرز المسلسلات التي تسلط الضوء على هذه القضايا المجتمعية، وردود فعل الجمهور والنقاد تجاهها، بعد مرور نحو أسبوع على عرضها.

«عملة نادرة»

يتربع مسلسل «عملة نادرة»، للفنانة المصرية نيللي كريم، على عرش قائمة الأعمال التي تقدم قضية اجتماعية هامة، وهي تمكين المرأة من الميراث، خاصة بعد وفاة الزوج.

ونجحت نيللي هذا العام، في تغيير جلدها الدرامي بشكل كبير، حيث تناقش خلال مسلسلها قضايا هامة موجودة على أرض الواقع، في إطار تشويقي، نال استحسان الجمهور.

تخوض الفنانة المصرية خلال «عملة نادرة»، أولى تجاربها في التمثيل باللهجة الصعيدية، إذ تجسد شخصية امرأة صعيدية تسعى للحفاظ على ميراث نجلها بعد وفاة والده.

ولاقى العمل إشادات كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ممن أعربوا عن إعجابهم بأداء نيللي كريم، واصفين إياها بالمتجدّدة، وأكدوا على ثقتهم الدائمة باختياراتها وتجاربها الفنية المختلفة، التي تفاجئهم بها كل عام، فضلاً عن اهتمامها بمناقشة قضايا المرأة في أعمالها الفنية.

ومسلسل«عملة نادرة» من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وشارك في البطولة، إلى جانب نيللي كريم، كل من أحمد عيد، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وكمال أبو رية.

«ستهم»

وتبحث الفنانة المصرية «روجينا» كل عام، عن الأفكار المتجددة، حتى تقدمها للجمهور، وهذا ما وجدته في سيناريو مسلسل «ستهم»، الذي يعرض خلال الماراثون الرمضاني الجاري.

«مذكرات زوج»

وقرر الفنان طارق لطفي الخروج من إطار الدراما والأكشن في السباق الرمضاني هذا العام، واتجه للأعمال الكوميدية، التي تحوي بين طياتها رسالة هامة، من خلال مسلسله «مذكرات زوج»، والذي سلط الضوء على فكرة الأزمات الزوجية.

واستطاعت الحلقات الأولى من العمل، أن تحتل المركز الثامن ضمن التريند المصري.

ومسلسل «مذكرات زوج»، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج تامر نادي، وشارك في بطولته كل من خالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وسماء إبراهيم.

«ضرب نار»

ويناقش مسلسل «ضرب نار»، قضية الثأر في الصعيد، حيث جسد النجم أحمد العوضي خلال الأحداث شخصية، رجل صعيدي يقع في فخ الثأر، واضطر للهروب إلى القاهرة، وما زالت الأحداث تمر بإيقاع سريع ومشوق.

العمل من بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.