الكشف عن الحالة الصحية للفنانة المصرية شيرين الطحان

المصدر: البيان

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كشف الدكتور والكاتب الصحفي المصري خالد منتصر، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية شيرين الطحان بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال الكاتب الصحفي في بوست نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، إن شيرين تعرضت لأزمة صحية دخلت على إثرها إحدى مستشفيات القوات المسلحة بالقاهرة وذلك خلال الساعات القليلة الماضية. وفقاً لموقع "مصراوي".

وأوضح منتصر قائلا: "قلوبنا مع الإعلامية والفنانة الرقيقة شيرين الطحان، مرض السرطان ينهش بقسوة، تحتاج إلى قرار علاج على نفقة الدولة لاستخدام العلاج الموجه، كلنا أمل وفي انتظار تحقيق الطلب".

وقال مصدر مقرب من شيرين الطحان، إن حالتها تتحسن تدريجيا ولكن الأطباء منعوا عنها الزيارة.

وكشف أن الطحان أصيبت بسرطان الرئة واكتشف الأطباء نقصا في الهيموجلوبين والبوتاسيوم، وأيضا نقصا في الدم، مما استدعى عملية نقل دم.