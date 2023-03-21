الدراما المصرية في رمضان.. سيطرة الـ15 حلقة وفنانات بمهن غير تقليدية

المصدر: القاهرة - البيان

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بخريطة منوعة تشمل قضايا تاريخية واجتماعية ومعالجات كوميدية، تخوض الدراما المصرية السباق الرمضاني بقوة، وسط توقع أن يشهد الماراثون الرمضاني هذا العام منافسة قوية بين نجوم الفن.

في السطور التالية نرصد عدداً من الظواهر الفنية التي تفرض نفسها على دراما رمضان 2023، وأهم التجارب التمثيلية التي يقدمها أصحابها المرة الأولى. من بين هذه الظواهر، سيطرة الـ15 حلقة على الموسم الرمضاني، إذ تصل المسلسلات القصيرة في الموسم إلى 13 مسلسلاً ما بين العرض التلفزيوني والمنصات الرقمية، وأبرزها «رشيد» و«علاقة مشروعة» و«جت سليمة»، و«تغيير جو». وتشهد الدراما المصرية هذا العام أيضاً ظهور عدد من الفنانات بمهن نسائية غير تقليدية ومنهن روبي في مسلسل «حضرة العمدة» وروجينا التي تقدم نموذجاً لامرأة تعمل في تأسيس وتشطيبات المنازل في مسلسل «ستهم» ومنى زكي التي تمتهن الصيد في «تحت الوصاية»، وريهام حجاج التي تظهر في منصب رئيس النيابة في مسلسل «جميلة».

ومن الملامح الأخرى في السباق الرمضاني، التقاء الزوجين نيللي كريم وهشام عاشور في الدراما الصعيدية بـ«عملة نادرة» وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل. كما يظهر مؤدي المهرجانات «عنبة» في الماراثون الرمضاني، فيخوض تجربة التمثيل أمام النجمة يسرا في «1000 حمد الله على السلامة» ويشارك في البطولة مايان السيد، وشيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومن إخراج عمرو صلاح. وأول مرة، يظهر المنشد ياسين التهامي في أول تجاربه الدرامية مع روجينا في «ستهم».