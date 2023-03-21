«شازام» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

المصدر: لوس أنجليس ـــ أ ف ب

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تبوّأ فيلم «شازام! فيوري أوف ذي غادز» (Shazam! Fury of the Gods) صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية فور انطلاق عروضه، بحسب الإحصاءات الأولية التي أصدرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، إلا أن المحللين وصفوا إيراداته بأنها «مخيّبة».

واكتفى الفيلم الذي يتولى زاكاري ليفاي الدور الرئيس فيه بتحقيق 30.5 مليون دولار بين الجمعة والأحد في دور السينما الأمريكية والكندية، وهو ما يقلّ بأشواط عن إيرادات الجزء الأول الذي عُرض عام 2019 وبلغت يومها 53.5 مليون دولار.

ولاحظت مجلة «هوليوود ريبورتر» أن العروض الأولى لهذه التتمة «من أسوأ النتائج التي تحققها أفلام الأبطال الخارقين الهوليوودية الكبرى لدى انطلاقها». وتراجع فيلم الرعب «سكريم 6» إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 17.5 مليون دولار. وتتولى الممثلة كورتني كوكس التي رافقت السلسلة منذ بدايتها الدور الرئيس في هذا الجزء السادس الذي تظهر فيه شخصية «غوست فايس» المرعبة في نيويورك، فيما تشارك فيه أيضاً نجمة مسلسل «ونسداي» (Wednesday) جينا أورتيغا.

وانخفض إلى المركز الثالث ترتيب فيلم «كريد 3»، وهو الجزء التاسع من سلسلة «روكي»، والأول فيها من دون مشاركة سيلفستر ستالون، إذ حصد 15.3 مليون دولار.

ويتناول الفيلم مجدداً قصة أدونيس كريد، نجل أبولو، الذي يعود عن اعتزاله ليخوض مواجهة مرتقبة جداً مع صديق قديم، وهو أول فيلم من إخراج مايكل ب. جوردن الذي يؤدي في الوقت نفسه الدور الرئيس.