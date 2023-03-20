«الأولى» في رمضان.. برامج وفواصل نبضها الهوية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إذاعة «الأولى»، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن البرامج والفواصل التي تم تخصيصها لشهر رمضان المبارك، التي تقدم من خلالها مجموعة متنوعة للمستمعين، نابعة من هويتها القائمة في الحفاظ على الإرث الوطني واللهجة الإماراتية، عبر ترددها 107.4 إف إم، وذلك تماشياً مع أهدافها كصرح إعلامي إماراتي تراثي وطني من وإلى أبناء المجتمع الإماراتي. وستبث الإذاعة برنامج «صابح رمضان» من الساعة 8 إلى 10 صباحاً من الاثنين إلى الجمعة، ويقدمه سالم محمد، وهو برنامج وطني إيجابي تفاعلي.

كما تقدم العقيد جميلة الزعابي، برفقة الرائد محمد العبيدلي برنامج «نحن عندك»، الذي تقدمه إذاعة الأولى بالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة، حيث تطرح من خلاله بعض الحالات التي ترعاها الجمعية للنزلاء السابقين. وتنفرد إذاعة الأولى في بث برنامج من تقديم سماح العبار، وخليفة الفلاسي، من الساعة 14:00 إلى 15:00، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، تقدم فيه مجموعة من الجوائز المادية بشكل يومي، بالإضافة إلى جائزة قيّمة في نهاية كل أسبوع، وتسلط المسابقة الضوء على موضوع الاستدامة بالتزامن مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة.

وسيتم بث برنامج «ميلس الفريج» من تقديم راشد بن ظبوي من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 21:00 إلى الساعة 22:00 حيث ينقل البرنامج نبض مجالس الفرجان. كما ستقوم الأولى ببث برنامج «هل العزوم القوية» من تقديم سالم محمد من الساعة 16:00 إلى 17:00، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، يتم فيها استعراض القصص الملهمة والإيجابية لأصحاب الهمم.

«مني ومناك»

وستبث إذاعة الأولى برنامج «مني ومناك» من القرية التراثية في القرية العالمية، من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 22:00، تقدم فيه أمل الملا مجموعة من الفقرات المنوعة. كما تبث الأولى برنامجاً تفاعلياً بعنوان «سوالف العصر» من تقديم شيرينة سالم، من الساعة 15:00 إلى 17:00 من الاثنين إلى الجمعة، حيث يتم فيه تقديم فقرة عن آخر وأهم أخبار فرجان دبي. ويأتي برنامج «وسع البارض» من تقديم الدكتور صلاح الدوبي من الساعة 10:00 إلى 11:00 صباحاً من الاثنين إلى الجمعة، ليقدم فيه النصائح للصائم عن كيفية التعامل مع محيطه بشكل إيجابي وبناء، أثناء فترة صيامه.

وتحاور سهيلة الوالي، الدكتور جاسم المرزوقي عن المشكلات والأمراض النفسية في برنامج «النفس فضاحة» من الساعة 11:00 إلى 12:00 يومياً من الاثنين إلى الجمعة. كما سيبث على أثير الأولى «خروفة ويا عايشة المهيري» تسرد من خلاله قصصاً تحاكي خراريف الماضي لإيصال عبرة أو حكمة من خلالها. ويأتي برنامج «بينك القرآن» مع الدكتور عبدالله موسى طيلة أيام الشهر من الساعة 12:00 إلى 12:30، ليتكلم عن العلاقة الروحانية بالآيات العظيمة من كتاب الله الكريم.

وتستمر الأولى في بثها لبرنامج «زايد الخير» من تقديم الدكتور عبدالله موسى من الساعة 17:00 إلى 18:00. كما تبث الإذاعة مجموعة من الفواصل الجديدة، مثل «بين ديرة وبر دبي» الذي يستعرض النقاط المتميزة للمرافق والمعالم السياحية والثقافية والتعليمية والتراثية ما بين ديرة وبر دبي.

وفاصل «معانينا» الذي يقدم مجموعة من النصائح للمضي على الخط والنهج المستقيم من تعاليم ديننا الحنيف. وقالت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تتسم الدورة البرامجية الرمضانية لإذاعة الأولى بالتنوع والشمولية والتميز، الأمر الذي يرسخ مكانة إذاعة الأولى.

وأضافت: حرصنا على وجود مجموعة متميزة من البرامج الشعبية والمحلية القريبة من المجتمع الإماراتي الأصيل، والتي تتكامل مع عدد من البرامج الدينية والتراثية والثقافية والتوعية، لتلبي بذلك اهتمامات مختلف أفراد العائلة. وختمت: نحرص في كل دورة رمضانية على إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة كلياً والفواصل المخصصة لهذا الشهر لإثراء المضمون العام بمزيد من أوجه القيم التراثية والعادات السمحة التي يتحلى بها المجتمع الإماراتي.