وفاة نجمة مسلسل «موضوع عائلي»

المصدر: البيان

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توفيت، اليوم، الفنانة المصرية لبنى محمود، إحدى نجوم مسلسل «موضوع عائلي».

وأعلنت الفنانة نهال عنبر، مسؤول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية في مصر، نبأ الوفاة، مشيرةً إلى أن صلاة الجنازة ستقام غداً بمسجد السيدة نفيسة في القاهرة، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» الإخباري.

يُذكر أن لبنى محمود درست فن الباليه بالمعهد العالي للباليه، والتحقت بفرقة باليه أوبرا القاهرة، ثم عملت بالتمثيل، وشاركت في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كان آخرها «موضوع عائلي».