نجل المطرب محمد الحلو يكشف تطورات حالته الصحية

المصدر: البيان

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كشف حمادة الحلو، نجل المطرب المصري محمد الحلو، تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية.

وأكد، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، تعافي والده من الأزمة الصحية التي ألـمَّت به إثر انسداد بشريان القدم اليسرى.

ونشر صورة الفنان الكبير لحظة خروجه من العملية، مشيراً إلى أن حالته تحسنت وأصبحت أفضل.

وعلَّق قائلاً: «الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، كرم ربنا كبير علينا قوي، الحمد والشكر لله».

كان حمادة الحلو قد أعلن، في وقت سابق، إجراء والده عملية جراحية أخرى بعد فترة من العملية الأولى التي اضطر خلالها إلى تركيب دعامات وإجراء قسطرة.